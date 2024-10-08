Соревнуются за самые большие суммы: сколько выделяет и откуда берет Россия деньги на выплаты оккупантам

Владимир Путин не решается объявить официальную мобилизацию в России, тем временем регионы страны-агрессора соревнуются, кто больше выплачивает оккупантам. В России выплаты россиянам осуществляются из центрального бюджета и из федеральных бюджетов.

Между тем деньги на выплаты Кремль берет с экспорта определенной продукции. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что пока Россия имеет путь поощрять россиян только большими суммами денег.

Смотрите также За кражу бутылки водки: в России нашли новый способ массового пополнения войска

Где Россия берет деньги на выплаты оккупантам

Исполнительный директор объяснил, что российский бюджет 2025 года планируется в размере 143 миллиардов долларов. В прошлом году было 110 миллиардов долларов, а в 2023 году 65 миллиардов долларов.

Из этой суммы на разовые выплаты россиянам при подписании контракта на следующий год из центрального бюджета России планируется выделить 880 миллионов долларов. Это обеспечивает разовую выплату оккупанту в размере 4,5 тысячи долларов. Остальные средства – идут благодаря определенным федеральным субъектам.

Есть центральный бюджет, есть бюджеты субъектов страны, которые наперегонки показывают, как они мощно любят Путина,

– заметил Пендзин.

Федеральные выплаты с каждым годом растут. Кроме того, россияне, которые идут воевать, получают ежемесячное денежное содержание.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны сообщили, что правительство России планирует выделить 948 миллионов долларов на единовременные выплаты за заключение военного контракта в период с 2025 по 2027 год. Российский диктатор будет продолжать полагаться на выплаты безумных сумм, чтобы не объявлять частичную мобилизацию.

Кремль поднимает суммы из-за того, что даже с большими человеческими ресурсами резко уменьшилось количество людей, которые готовы идти воевать против Украины.

В прошлый раз, когда Путин объявил частичную мобилизацию, удалось мобилизовать 300 тысяч оккупантов, зато более 2 миллионов сбежали из страны. Тоби в стране-агрессоре очень большой дефицит рабочей силы.

Поэтому федеральные субъекты имеют указание по мобилизации. Они пошли по такому пути, тратя деньги,

– отметил исполнительный директор.

Пендзин отметил, что Россия берет деньги на выплаты оккупантам с экспорта энергоносителей и с поставки тех товаров, которые страна-агрессор еще может экспортировать. Например, из нефти и газа.

Вопрос борьбы с возможности россиян продавать на внешний рынок энергоносители является вопросом финансового обеспечения войны в Украине,

– подчеркнул исполнительный директор.

К слову, западные экономисты обсуждают возможность экономического краха России в 2025 году из-за высоких расходов на войну. Американский экономист Андерс Аслунд считает, что страна-агрессор может уменьшить расходы на войну, но это грозит социальными сокращениями.