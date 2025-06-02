2 июня, 13:40
200 долларов в гривнах: это сейчас сколько
Основні тези
- Официальный курс доллара в Украине на 2 июня составляет 41,53 гривны по данным НБУ.
- Средний курс доллара в банках составляет 41,20 гривны при покупке и 41,75 гривны при продаже.
Курс доллара в Украине стабилен. Не произошло весомых изменений и с начала лета. Тенденции на валютном рынке свидетельствуют, о том что в ближайшее время значительных колебаний ожидать не стоит.
Как изменился курс злотого в Украине с 1 июня
Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 2 июня – 41,53 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Данные "Минфина" показывают, что средний курс доллара в банке с начала лета изменился так:
- покупка – 41,20 гривны за доллар США;
- продажа – 41,75 гривны за доллар США.
В обменниках курс доллара в среднем такой:
- покупка – 41,41 гривны за доллар США;
- продажа – 41,47 гривны за доллар США.
За сколько сейчас можно приобрести 200 долларов
- для покупки 200 долларов в банке нужно иметь примерно – 8 350 гривен;
- чтобы приобрести 200 долларов в обменнике, необходимо уже – 8 294 гривен.
Какую сумму гривен можно получить за 200 долларов
- за 200 долларов сегодня можно получить в банке примерно – 8 240 гривен;
- при обмене 200 долларов в обменнике можно выручить ориентировочно – 8 282 гривны.