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2 июня, 13:40
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200 долларов в гривнах: это сейчас сколько

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс доллара в Украине на 2 июня составляет 41,53 гривны по данным НБУ.
  • Средний курс доллара в банках составляет 41,20 гривны при покупке и 41,75 гривны при продаже.

Курс доллара в Украине стабилен. Не произошло весомых изменений и с начала лета. Тенденции на валютном рынке свидетельствуют, о том что в ближайшее время значительных колебаний ожидать не стоит.

Как изменился курс злотого в Украине с 1 июня

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 2 июня – 41,53 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Данные "Минфина" показывают, что средний курс доллара в банке с начала лета изменился так:

  • покупка – 41,20 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,75 гривны за доллар США.

В обменниках курс доллара в среднем такой:

  • покупка – 41,41 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,47 гривны за доллар США.

За сколько сейчас можно приобрести 200 долларов

  • для покупки 200 долларов в банке нужно иметь примерно – 8 350 гривен;
  • чтобы приобрести 200 долларов в обменнике, необходимо уже – 8 294 гривен.

Какую сумму гривен можно получить за 200 долларов

  • за 200 долларов сегодня можно получить в банке примерно – 8 240 гривен;
  • при обмене 200 долларов в обменнике можно выручить ориентировочно – 8 282 гривны.