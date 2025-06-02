200 долларов в гривнах: это сейчас сколько

Курс доллара в Украине стабилен. Не произошло весомых изменений и с начала лета. Тенденции на валютном рынке свидетельствуют, о том что в ближайшее время значительных колебаний ожидать не стоит.

Как изменился курс злотого в Украине с 1 июня Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 2 июня – 41,53 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также США никогда не объявят дефолт, – Минфин США о критическом уровне госдолга Данные "Минфина" показывают, что средний курс доллара в банке с начала лета изменился так: покупка – 41,20 гривны за доллар США;

продажа – 41,75 гривны за доллар США. В обменниках курс доллара в среднем такой: покупка – 41,41 гривны за доллар США;

продажа – 41,47 гривны за доллар США. За сколько сейчас можно приобрести 200 долларов для покупки 200 долларов в банке нужно иметь примерно – 8 350 гривен;

чтобы приобрести 200 долларов в обменнике, необходимо уже – 8 294 гривен. Какую сумму гривен можно получить за 200 долларов за 200 долларов сегодня можно получить в банке примерно – 8 240 гривен;

при обмене 200 долларов в обменнике можно выручить ориентировочно – 8 282 гривны.