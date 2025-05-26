26 мая, 15:52
Курс снова вырос: сколько надо сегодня гривен, чтобы купить 500 евро
Основні тези
- По состоянию на 26 мая официальный курс евро в Украине составляет 46,99 гривны.
- Для приобретения 500 евро в банке нужно иметь в среднем 23 800 гривен, а в обменнике – 23 700 гривен.
Курс евро продолжает расти. Изменения ощутимы почти во всех секторах рынка.
Как изменился курс евро в мае
По состоянию на 26 мая официальный курс в Украине достиг – 46,99 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Победа без конкуренции: "Оболонь" монополизировала рынок поставки воды для ВСУ
Данные "Минфина" показывают, что курс евро в банках изменился так:
- покупка – 46,80 гривны за евро;
- продажа – 47,60 гривны за евро.
В обменниках курс евро изменился следующим образом:
- покупка – 47,20 гривны за евро;
- продажа – 47,40 гривны за евро.
Какая сумма нужна сегодня, чтобы купить 500 евро
- для приобретения 500 евро в банке, нужно иметь в среднем – 23 800 гривен;
- а вот, чтобы купить 500 евро в обменнике необходимо уже ориентировочно – 23 700 гривен.
Сколько сегодня можно получить за 500 евро
- в банке за 500 евро можно выручить примерно – 23 400 гривен;
- в обменнике за 500 евро можно получить примерно – 23 600 гривен.