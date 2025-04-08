Какую надо иметь зарплату, чтобы получать пенсию 5 тысяч при минимальном количестве стажа

Минимально необходимое количество стажа для каждого возраста разное. Сейчас украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Как получить пенсию 5 тысяч при минимальном количестве стажа

Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет сейчас составляет – 32 года, пишет 24 Канал.

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Обратите внимание! Все расчеты происходят через пенсионный калькулятор.

Соответственно, исходя из этих данных, минимальная зарплата, чтобы получить такую пенсию – 14,3 тысячи гривен.



Как получить пенсию минимум 5 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

А вот, чтобы уйти на заслуженный отдых в 63, минимум стажа – 22 года. Соответственно, минимальная зарплата, чтобы иметь пенсию 5 тысяч при таких условиях – 20,8 тысяч гривен.



Влияет ли размер зарплаты на пенсию / Скриншот Пенсионный калькулятор

Чтобы уйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь и 15 лет стажа. В то же время для получения указанной пенсии необходима зарплата минимум – 30,4 тысячи гривен.



Как получить пенсию 5 тысяч, если имеешь 15 лет стажа / Скриншот Пенсионный калькулятор

Заметьте! Нормы стажа для 60 и 63 лет будут расти в последующие годы.