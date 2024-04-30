"По зубам" ли украинцам купить 100 долларов: официальный курс, в обменниках и банках

Стоимость доллара демонстрирует разностороннюю динамику, а купить сегодня 1 доллар можно за около 40 гривен. Самый дешевый курс доллар на черном рынке, а самый дорогой – в банках и обменниках. В то же время официальный курс отличается от наличного.

Напоминаем, что Национальный банк Украины в начале октября 2023 года перешел с фиксированного курса к гибкому курсообразованию.

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Таким образом, официальный курс теперь зависит от операций на межбанковском валютном рынке с участием регулятора. Режим гибкого курса способствует приближению наличного доллара к официальному.

Сколько стоит сейчас 100 долларов

По официальному курсу

Правила для наличного и карточного курса, которыми пользуются украинцы, остались без изменений.

По состоянию на 30 апреля, по данным Нацбанка, официальный курс доллара составляет 39,66 гривны за валюту. Таким образом, 100 долларов будет стоить 100 долларов 3 966 гривен.

По наличным

Курс доллара на наличном рынке в Украине колеблется от 39,80 до почти 40 гривен. Существеннее всего валюта стоит в банках и обменниках – поэтому приобрести одну купюру придется за 39,95 гривны. А вот наименьшая цена – на черном рынке.

Если вы захотите приобрести 100 долларов на наличном рынке, то это будет стоить от 3 830 гривен до 3 950 гривен, в зависимости от курса в банках, обменниках и на черном рынке.

Сколько будет стоить 100 долларов до конца весны

Еще раньше в комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара в мае на межбанке и наличном рынке будет колебаться в одном диапазоне – от 39 гривен до 41 гривны за валюту.

Если курс будет колебаться в таком диапазоне, тогда 100 долларов в гривневом эквиваленте – это от 3 900 до 4 100 гривен.

Лесовой ожидает, что в первые 10 дней мая на наличном рынке сработает "правило "праздника". Речь идет о том, что перед Пасхой количество валютных операций может вырасти, поэтому курсы могут даже снизиться. Но уже после праздников валюты вернутся к апрельским коридорам.