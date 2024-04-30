"По зубам" ли украинцам купить 100 долларов: официальный курс, в обменниках и банках

30 апреля 2024, 13:30
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Стоимость доллара демонстрирует разностороннюю динамику, а купить сегодня 1 доллар можно за около 40 гривен. Самый дешевый курс доллар на черном рынке, а самый дорогой – в банках и обменниках. В то же время официальный курс отличается от наличного.

Напоминаем, что Национальный банк Украины в начале октября 2023 года перешел с фиксированного курса к гибкому курсообразованию.

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Таким образом, официальный курс теперь зависит от операций на межбанковском валютном рынке с участием регулятора. Режим гибкого курса способствует приближению наличного доллара к официальному.

Важно! Правила для наличного и карточного курса, которыми пользуются украинцы, остались без изменений.

Сколько стоит сейчас 100 долларов

  • По официальному курсу

По состоянию на 30 апреля, по данным Нацбанка, официальный курс доллара составляет 39,66 гривны за валюту. Таким образом, 100 долларов будет стоить 100 долларов 3 966 гривен.

  • По наличным

Курс доллара на наличном рынке в Украине колеблется от 39,80 до почти 40 гривен. Существеннее всего валюта стоит в банках и обменниках – поэтому приобрести одну купюру придется за 39,95 гривны. А вот наименьшая цена – на черном рынке.

Если вы захотите приобрести 100 долларов на наличном рынке, то это будет стоить от 3 830 гривен до 3 950 гривен, в зависимости от курса в банках, обменниках и на черном рынке.

Сколько будет стоить 100 долларов до конца весны

Еще раньше в комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара в мае на межбанке и наличном рынке будет колебаться в одном диапазоне – от 39 гривен до 41 гривны за валюту.

  • Если курс будет колебаться в таком диапазоне, тогда 100 долларов в гривневом эквиваленте – это от 3 900 до 4 100 гривен.
Интересно! Лесовой ожидает, что в первые 10 дней мая на наличном рынке сработает "правило "праздника". Речь идет о том, что перед Пасхой количество валютных операций может вырасти, поэтому курсы могут даже снизиться. Но уже после праздников валюты вернутся к апрельским коридорам.
Автор: Валерія Городинська