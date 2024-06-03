Будут ли "по карману" 100 долларов для украинцев этим летом

Известно, что курс доллара за последний месяц существенно вырос в цене. Стоимость на наличном рынке перевалила за более 41 гривну за валюту, а официальный курс перевалил за 40 гривен. И если еще в апреле 100 долларов обходилось в чуть больше, чем 3 900 гривен, то на начало июня это уже более 4 000 гривен.

Сколько сейчас стоит 100 долларов

По официальному курсу

По данным НБУ, официальный курс 3 июня составляет 40,53 гривны. Таким образом, 100 долларов обойдутся в 4 053 гривны.

Читайте также Доллар растет: неужели валюта подорожает в июне

В конце мая курс от НБУ впервые в истории достиг более 40 гривен достиг более 40 гривен за валюту.

По наличному курсу

По состоянию на 3 июня, покупка доллара колеблется на наличном рынке на уровне 41,10 – 41,11. Дороже всего – в обменниках, впрочем, разница достигает всего 1 копейки, по сравнению с банками и черным рынком.

Именно поэтому приобрести 100 долларов в банках, обменниках или на черном рынке получится в пределах 4 110 гривен, или 4 111 гривен.

Какая стоимость будет в июне

По прогнозам эксперта Андрея Шевчишина, которыми он поделился с 24 Каналом, курс доллара может в дальнейшем дорожать в ближайшее время.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор.

Покупать населению валюту, вероятно, придется в пределах 41 гривны и более.А значит, 100-ва купюра будет стоить 100-ва купюра будет стоить

Похожий прогноз и у банкира Тараса Лесового, но немного оптимистичнее. Он рассказал для 24 Канала, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными в июне.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На межбанке ожидается курс на уровне 40 – 41 гривна за доллар. Такой же и на наличном рынке – 40 – 41 гривна.

Кроме того, по словам банкира, даже если доллар превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривны, то это не должно вызвать особой паники или ажиотажа.