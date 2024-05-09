Купить 100 евро обойдется дороже: сколько гривен для этого нужно

Стоимость евро колеблется, как и стоимость доллара. Цена европейской валюты находится в диапазоне от 42,80 гривны и достигает иногда до более 43 гривен за одну валюту. Таким образом, украинцам придется заплатить за покупку 100 евро на несколько сотен гривен больше, чем за 100 долларов.

Сколько стоит сейчас 100 евро

Еще осенью 2023 года Нацбанк перешёл с фиксированного курса к гибкому курсообразованию. Такой режим способствует приближению наличного курса к официальному.

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По официальному курсу

По состоянию на 9 мая, по данным Нацбанка, официальный курс евро составляет 42,31 гривны за валюту. Таким образом, 100 евро будет стоить 100 евро будет стоить 4 231 гривну.

По наличному курсу

Покупка евро колеблется на наличном рынке в пределах от 42,85 гривны до более 43 гривен. Самая высокая стоимость европейской валюты – в обменниках, где цена достигает 43,05 гривны за евро. А самая низкая – в банках, где стоимость составляет 42,85 гривны за валюту.

Поэтому приобрести 100 евро на наличном рынке обойдется от 4 850 гривен до 4 305 гривен.

Какой может быть стоимость в будущем

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал в комментарии 24 Каналу, что в мае курс евро может составлять от 41 до 43,5 гривны на наличном рынке.

что мае курс евро может составлять В то же время прогнозируемый курс на межбанке сильно не отличается – 41 – 43 гривны за евро.

Ожидается, что в мае украинцам купить 100 евро в гривневом эквиваленте обойдется в среднем от