Сколько стоит 1 год стажа и кому придется его докупать
В Украине минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году составляет 32 года. Если лицо не имеет достаточного стажа, оно может либо работать дальше, либо докупить необходимые годы стажа через добровольные взносы в Пенсионный фонд.
Стоимость 1 года страхового стажа в 2025 году
Расчет стоимости 1 года стажа базируется на минимальном едином социальном взносе (ЕСВ), который составляет 22% от минимальной зарплаты. Подробнее о формуле расчета рассказывает 24 Канал.
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По состоянию на 2025 год минимальная заработная плата прогнозируется на уровне 8000 – 9000 гривен.
Формула расчета:
- Минимальный ЕСВ за месяц = Минимальная зарплата × 22%
- Минимальный ЕСВ за год = Минимальный ЕСВ за месяц × 12
Предположим, что минимальная зарплата в 2025 году составит 9000 гривен:
- ЕСВ за месяц = 9000 × 22% = 1980 гривен
- ЕСВ за год = 1980 × 12 = 23 760 гривен
Таким образом, один год страхового стажа в 2025 году будет стоить примерно 23 760 гривен. Если нужно докупить несколько лет, эта сумма умножается на соответствующее количество лет.
Как оформить покупку стажа
Чтобы докупить страховой стаж, необходимо:
- Подать заявление в органы Пенсионного фонда.
- Заключить договор добровольного страхования.
- Оплатить необходимую сумму ЕСВ согласно условиям договора.
Заметим, что этот механизм позволяет лицам, которым не хватает необходимого стажа для выхода на пенсию, компенсировать его с помощью добровольных взносов.