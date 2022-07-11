Сколько стоит доллар и евро 11 июля: курс валют в обменниках и на черном рынке

Иностранные валюты продолжают динамику роста на наличном рынке 11 июля. Сколько стоит доллар и евро в обменниках, банках и на черном рынке, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 июля наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 35,57 гривны за доллар при покупке (+12 копеек). В то время как продают валюту в банках за 36,40 гривны за доллар (+ 30 копеек).

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Евро банки покупают за 36 гривны (не изменилось), а продают в среднем за 37,10 гривны за евро (+ 20 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 36,38 гривны (+55 копеек), а продают – за 36,74 гривны (+65 копейки), по данным finance.ua.

(+55 копеек), а продают – за (+65 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 36,87 гривны (+34 копейки) и продажа – 37,25 гривны (+38 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 36,50 гривны (+70 копеек), а продажа – 36,70 гривны (+63 копейки).

(+70 копеек), а продажа – (+63 копейки). Евро продают по 37 гривен (+40 копеек), а покупают за 37,35 гривны (+45 копеек).

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