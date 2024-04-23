Остался без изменений: рост стоимости официального курса остановился
Нацбанк оставил курс официального доллара на том месте, что и вчера – цена не сдвинулась с отметки в почти 39,80 гривны. А вот курс евро немного просел в цене.
Официальный курс 23 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,78 гривны за доллар. Стоимость доллара осталась без изменений по сравнению с 22 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,31 гривны, что на 7 копеек меньше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 24 апреля:
- доллар – 39,58 гривны,
- евро – 42,26 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 23 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 39,50 гривны, а продажа – 40,05 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,97 гривны, а продажа – 39,87 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,60 гривны, а продажа – 39,77 гривны.
Наличный курс может колебаться в цене
Для 24 Канала банкир Анна Золотько спрогнозировала, что доллар может на этой неделе колебаться в диапазоне от 39,5 гривны до 40,3 гривны.Напоминаем! На прошлой неделе резкий рост стоимости в безналичном сегменте привел к росту стоимости доллара и на наличном рынке.
По словам Золотько, на этой неделе стоит ожидать, что гривна может укрепится.
Это из-за роста предложения со стороны тех участников рынка, которые отсрочивали продажу валюты, надеясь на рост курса.