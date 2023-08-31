Курс в последний день лета: подорожал ли доллар за сутки

На сегодняшний день у банка и обменниках наблюдается несущественное удешевление доллара при покупке. В то же время евро как при покупке, так и при продаже набирает стоимость.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 31 августа покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37,5 гривны (без изменений против 30 августа), а продажа – 38,15 гривны (-5 копеек).

Читайте также Новые налоги, неизменные пенсии и субсидии, которые могут возрасти: кого коснутся изменения в сентябре

Наличное евро банки покупают за 40,8 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,65 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,61 гривны (-8 копеек), а продажа – 38,29 гривны (+24 копейки), по данным finance.ua.

(-8 копеек), а продажа – (+24 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,1 гривны (+9 копеек), а продажа – 41,75 гривны (+21 копейка).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,88 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,1 гривны (+10 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 41,06 гривны (+6 копеек), а продают за 41,4 гривны (-10 копеек).

Ослабление валютных ограничений

Недавно Нацбанк ослабил ограничение на продажу безналичной валюты населению. Это первый этап перехода к более гибкому обменному курсу.

Это решение разрешит некоторые вопросы, а именно:

снизит популярность покупки доллара в небанковских обменниках путем их регулярных проверок;

будет побуждать население к покупке валюты безналично, что значительно дешевле (например, Укргазбанк продает наличный доллар за 38,60 гривны, а безналичный – 37,50 гривны);

побуждать людей больше пользоваться безналичным расчетом, чтобы проще отслеживать и мониторить ситуацию.

сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.