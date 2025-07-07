Как "докупить" стаж для пенсии: сколько это стоит в 2025 году

Количество стажа влияет не только на размер пенсии. Этот показатель определяет возраст, когда человек может уйти на заслуженный отдых.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас

Чтобы выйти на пенсию в этом году в 60 лет, нужно приобрести минимум 32 года страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для другого возраста определены следующие минимумы:

чтобы уйти на пенсию в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Сколько сейчас стоит 1 год стажа

Для зачисления 1 месяца стажа, нужно внести платеж равный минимальному страховому взносу. По состоянию на сейчас, это 22% от минималки (8 000 гривен).

То есть за стаж придется заплатить:

за месяц стажа – 1 760 гривен;

год – 21 120 гривен.

Кому стоит докупить стаж: