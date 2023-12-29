Индекс оливье: как изменились цены в Украине за год
Цены на продукты заметно выросли за 2023 год, в том числе и на уже привычный для всех новогодний салат оливье. По подсчетам специалистов за год цены прыгнули почти на 30% и это самая высокая стоимость салата за последние 6 лет.
Индекс оливье
Чтобы выяснить, как за год изменились цены на продукты, журналисты 24 Канала пообщались со специалистами и промониторили цены в крупнейших супермаркетах Украины.
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- По подсчету оптового рынка 1 килограмм салата по привычному рецепту обойдется в около 117 гривен.
- А вот ученые Института аграрной экономики посчитали, что 3 килограмма обойдется в 285,46 гривны, то есть за кило придется отдать чуть больше 95 гривен.
В 2023 году средняя стоимость корзины продуктов для приготовления 1 килограмма салата оливье составляет от 102,2 до 132,5 гривны, что является самой высокой ценой за последние шесть лет. Для сравнения: в 2022 году эта стоимость варьировалась от 100 до 102 гривен.
Как изменились цены за год
Больше всего подорожали следующие категории продуктов:
- картофель (200) – +35%,
- пучок зелени – +65%.
- колбаса докторская (300 г) – +33%,
- соленые огурцы (150) подорожали в предпраздничный период на 30%,
- майонез (100 г) – +28%.
Заметно снизились цены на следующие ингредиенты оливье:
- морковь (100 г) подешевела на 60%,
- репчатый лук (100 г) – снизился в цене на 50%,
- яйца (3 штуки) подешевели по сравнению с концом декабря 2022 года – на 18%.
Стоимость новогоднего стола
Еще ранее в комментарии 24 Каналу эксперт Татьяна Попович подсчитала, что праздничный стол на Новый год для украинцев будет стоить дороже, чем в прошлом году. А все потому, что такие продукты, как мясные изделия, овощи и другие, выросли в цене по сравнению с 2022 годом.
По данным Института аграрной экономики, стоимость новогоднего стола по средним ценам супермаркетов на семью из 4 человек составит 2 879,15 гривны. Следовательно, как отметил академик НААН Юрий Лупенко, стол в этом году дороже на 8,4% в итоге, чем в прошлом году.Напомним, что в Институте при расчетах брали такие блюда: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия. Цены на продукты брали в сетях крупнейших супермаркетов.