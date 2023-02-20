Сколько украинцев получают субсидии во время войны, – Шмигаль
По состоянию на февраль 2023 субсидию на жилищно-коммунальные услуги получают 2,3 миллиона украинских домохозяйств. Поддержка от государства в полной мере будет обеспечиваться в течение всего 2023 года.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, выступая на заседании правительства. Он также сообщил, что средний размер субсидии, которую получают украинцы, составляет 1 684 гривны.
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При этом Правительство не повышало и не повышает тарифы на коммунальные услуги, а также помогает общинам, чтобы они так же сейчас оставляли свои тарифы без изменений. Программы социальных выплат будут и дальше становиться более адресными, что в то же время позволит увеличить их размер.
– сообщил премьер
Кто имеет право на жилищную субсидию
Для того чтобы претендовать на субсидию, плата за жилищно-коммунальные услуги должна быть больше, чем определенный для семьи обязательный платеж. Обязательный платеж рассчитывается индивидуально по установившейся формуле. Он зависит от совокупного дохода и исчисляется следующим образом:
- определяется среднемесячный совокупный доход домохозяйства (семьи);
- затем он делится на количество членов домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия (по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 2 393 гривны);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 20%, и таким образом определяется процент среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на совокупный среднемесячный доход семьи.
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Чтобы получить субсидию, нужно:
- В заявлении о желании получать субсидию указать всех, кто с вами проживает, добавив к заявлению подтверждающие документы.
- Добавить договор найма (аренды) жилья (при наличии), если вы арендуете квартиру. Для ВПЛ это не обязательно.
- Справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ)
- Также по желанию можете добавить другие документы, которые могут помочь получению субсидии. К примеру, документами, подтверждающими непроживание лица по месту регистрации. Им могут быть: справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении, договоры аренды жилья в другом городе.