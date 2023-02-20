Не дешевеют, а дорожают: где в Украине самые дорогие новостройки

Несмотря на низкий спрос, цены на квартиры в Украине незначительно, но растут. Среди областей дороже всего обойдется квартира в новостройке в Закарпатской и Днепропетровской областях. А среди городов – в столице.

Спрос на жилье в Украине

Несмотря на то, что за последнее полугодие на рынке наблюдается лишь минимальный спрос на новостройки, более 90% из имеющихся покупателей заинтересованы в приобретении жилья только в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах и частично Одессе.

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В комментарии 24 Каналу Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, объяснил, что хоть сейчас спрос относительно не высок, однако цены на жилье все же растут. И на это есть определенные причины, а именно:

выросли цены на материалы строительства;

на цены повлияли инфляционные процессы;

повысились стоимости энергоносителей, а многие стройкомпании используют альтернативные источники в виде генераторов.

Где самые дорогие новостройки

По статистике от ЛУН, дороже всего купить квартиру в новостройке Киева. Там нужно отдать в среднем более 48 тысяч гривен на квадратный метр.

Не отстают от столицы Днепропетровска и Закарпатской области – стоимость 40 и 42 тысяч гривен соответственно. Даже в Киевской области цена дешевле.

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Что касается аренды, то в тройку самых дорогих снова входит Киев и Закарпатская область. Также Львовская область.

Закарпатская область – средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 17 577 гривен.

Львовская область – здесь цена немного дешевле, а именно 17 065 гривен.

Киев – в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года средняя стоимость аренды на 1-комнатную квартиру выросла на 12,8% и составляет 15 576 гривен.

А дешевле всего аренда квартиры обойдется в Херсонской области – всего за 4 811 гривен.