Почему цены на жилье растут, если спрос низкий

В последнее полугодие на рынке наблюдается лишь минимальный спрос на новостройки. При этом более 90% имеющихся покупателей заинтересованы в приобретении жилья только в нескольких городах: Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Черновцах и частично Одессе.

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Но даже несмотря на это стоимость жилья растет. Как рассказывает Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, это прежде всего связано с тем, что выросли цены на материалы строительства.

На цену также влияют и инфляционные процессы и повышение стоимости энергоносителей, ведь многие стройкомпании используют альтернативные источники в виде генераторов.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development То есть компании вынуждены поднять цены. Однако, если посмотреть цену относительно доллара, то можно увидеть, что объекты остались на том же ценовом диапазоне, или даже прослеживается спад.

Аренда и покупка квартиры в Украине

По результатам аналитики от dom.ria, украинцам арендовать 1-комнатную квартиру дороже всего обойдется в Киеве, Львовской и Закарпатской областях. А дешевле всего – в Херсонской области.

Закарпатская область – средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 17577 гривен.

– средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры составляет 17577 гривен. Львовская область – здесь цена немного дешевле, а именно 17 065 гривен.

здесь цена немного дешевле, а именно 17 065 гривен. Киев – в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года средняя стоимость аренды на 1-комнатную квартиру выросла на 12,8% и составляет 15 576 гривен.

в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года средняя стоимость аренды на 1-комнатную квартиру выросла на 12,8% и составляет 15 576 гривен. Днепропетровская область – 11 142 гривны;

– 11 142 гривны; Одесская область – 8 366 гривен;

– 8 366 гривен; Харьковская область – 4 811 гривен;

Если же посмотреть на покупку жилья, то, согласно статистике от ЛУН, за последние три месяца готовые однокомнатные квартиры подешевели только в Киеве – на 400 тысяч гривен. Остальные регионы остались без изменений. Однако жилье от застройщиков одним из самых дорогих традиционно остается в столице.

Интересно, что цены в Ужгороде на трехкомнатные квартиры от владельцев в среднем на 1 000 долларов дороже, чем в Одессе. На это оказывает влияние существенная удаленность от боевых действий.

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Вторичный и первичный рынки этой весны

По словам Семенца, цена на вторичное жилье не будет увеличиваться, по крайней мере существенно. Единственное, что может быть – это поднятие цены на локальных проектах, где на последних стадиях строительство, или тех, которые пользуются большим спросом.

По аналитике dom.ria, украинцы продолжают интересоваться жильем именно на более низких этажах на вторичном рынке жилья. К примеру, в столице квартиры до 5 этажа рассматривали на 27% больше жилья выше 10 этажа.

В общем, цены будут стабильными. То есть кардинальных каких-либо изменений не следует ожидать. Даже компании, которые для маркетинга поднимают цены, в реальных сделках добавляют скидки и в конце цена остается на таком же уровне, что и была до этого,

– объясняет собеседник.

Следовательно, реальный покупатель может рассчитывать на существенные скидки в размере от 10 до 20%. И с большой долей вероятности эта тенденция продлится следующие 3 месяца.

В то же время, первичный рынок в Украине сейчас прямо и косвенно будет зависеть от обстоятельств войны. Кроме того, 2023 год является одним из самых рискованных для застройщиков и инвесторов за последние 15 лет. Ведь на грани банкротства (т.е. в условиях невозможности выполнить обязательства перед инвесторами и покупателями) находится до 23 девелоперских компаний.