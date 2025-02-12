Бронирование мужчин: в Минэкономики прокомментировали количество человек и требования по зарплатам

Министерство экономики Украины сообщило, что общее количество забронированных военнообязанных не разглашается. Эти данные являются информацией с ограниченным доступом.

Бронирование военнообязанных в Украине

В то же время требования к зарплате в правительстве могут пересмотреть, сообщает 24 канал со ссылкой на"Интерфакс-Украина", которое подало запрос в Министерство.

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Так агенство проинформировали, что требования по зарплате могут быть пересмотрены, если изменится размер минимальной зарплаты в стране. По состоянию на сейчас это меньше чем 2,5 минимальной зарплаты, что на сегодня составляет 20 тысяч гривен.

Более того, ведомство отметило, что механизм бронирования не зависит от налоговой месячной или квартальной отчетности. Дело в том, что под ежемесячный мониторинг попадает непосредственно зарплата забронированного работника критически важного предприятия.

Важно! Если она меньше 20 тысяч гривен, то отсрочку аннулируют.