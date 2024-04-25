Какие выплаты получают пенсионеры, которые продолжают работать

Значительная часть украинских пенсионеров продолжает работать и получать пенсию. Следовательно, пенсии у них выше, чем в среднем по Украине.

Сколько в Украине работающих пенсионеров

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается около 10,2 миллионов пенсионеров, из которых примерно 2,7 миллиона продолжают работать.

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Большинство из них, 72,95%, получают пенсии по возрасту. Относительно других категорий выплат:

14,99% пенсионеров получают пенсию по инвалидности;

6,26% – выплаты в связи с потерей кормильца;

5,20% – пенсии по выслуге лет;

0,56% – социальные пенсии;

0,04% – пожизненные выплаты судей.

Какие выплаты получают такие пенсионеры

По состоянию на 1 апреля 2024 года, средний размер пенсионных выплат в Украине составляет 5 743,27 гривны, тогда как работающие пенсионеры в среднем получают 6 094,28 гривны. Распределение пенсионных выплат среди пенсионеров выглядит следующим образом:

26,8% пенсионеров получают меньше чем 3 000 гривен;

17,3% получают от 3 001 до 4 000 гривен;

18,6% также от 3 001 до 4 000 гривен;

5,2% получают от 5 001 до 10 000 гривен;

12,1% имеют пенсии более 10 000 гривен.