Скільки в Україні працюючих пенсіонерів

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні нараховується близько 10,2 мільйонів пенсіонерів, з яких приблизно 2,7 мільйони продовжують працювати.

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Більшість з них, 72,95%, отримують пенсії за віком. Щодо інших категорій виплат:

14,99% пенсіонерів отримують пенсію по інвалідності;

6,26% – виплати у зв'язку з втратою годувальника;

5,20% – пенсії за вислугою років;

0,56% – соціальні пенсії;

0,04% – довічні виплати суддів.

Які виплати отримують такі пенсіонери

Станом на 1 квітня 2024 року, середній розмір пенсійних виплат в Україні складає 5 743,27 гривні, тоді як працюючі пенсіонери в середньому отримують 6 094,28 гривні. Розподіл пенсійних виплат серед пенсіонерів виглядає наступним чином:

26,8% пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 гривень;

17,3% отримують від 3 001 до 4 000 гривень;

18,6% також від 3 001 до 4 000 гривень;

5,2% отримують від 5 001 до 10 000 гривень;

12,1% мають пенсії понад 10 000 гривень.

До слова! У квітні розпочато перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, деталі про надбавки за стаж, які будуть виплачені у червні, можна знайти тут.