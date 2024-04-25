Сколько в Украине работающих пенсионеров
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается около 10,2 миллионов пенсионеров, из которых примерно 2,7 миллиона продолжают работать.
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Большинство из них, 72,95%, получают пенсии по возрасту. Относительно других категорий выплат:
- 14,99% пенсионеров получают пенсию по инвалидности;
- 6,26% – выплаты в связи с потерей кормильца;
- 5,20% – пенсии по выслуге лет;
- 0,56% – социальные пенсии;
- 0,04% – пожизненные выплаты судей.
Какие выплаты получают такие пенсионеры
По состоянию на 1 апреля 2024 года, средний размер пенсионных выплат в Украине составляет 5 743,27 гривны, тогда как работающие пенсионеры в среднем получают 6 094,28 гривны. Распределение пенсионных выплат среди пенсионеров выглядит следующим образом:
- 26,8% пенсионеров получают меньше чем 3 000 гривен;
- 17,3% получают от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,6% также от 3 001 до 4 000 гривен;
- 5,2% получают от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,1% имеют пенсии более 10 000 гривен.