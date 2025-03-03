Украина может не получить следующий транш от МВФ: как Киеву предотвратить это

Международный валютный фонд определил маяк, который необходим для завершения седьмого пересмотра программы. Он также нужен для получения следующего транша финансирования для Украины.

Почему Украина может не получить следующий транш от МВФ

Речь идет о подписании закона о повышении акцизов на табачные изделия, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз МВФ.

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Так Бюджет Украины на 2025 год предусматривает дефицит в размере 19,6% ВВП и остается опорой для фискальной политики этого года. Эти цифры указаны без учета грантов.

Он включает дополнительный доход, полученный от повышения акцизного налога на табачные изделия, а вступление в силу этого изменения налоговой политики является условием для завершения пересмотра,

– говорится в сообщении МВФ.

Еще 4 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон № 4115-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия". А уже 9 декабря закон направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Обратите внимание! Закон предусматривает перевод акцизного налога на табачные изделия в евро. В частности повышение акцизов должно происходить до 2028 года для окончательного достижения минимального уровня, который установлен в Евросоюзе.