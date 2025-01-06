Фицо угрожает прекратить поставки электроэнергии: оператор Словакии ответил на заявление

Несмотря на угрозы премьер-министра Роберта Фицо после прекращения транзита российского газа через Украину в Европу, государственный оператор Словакии продолжит обеспечивать электроэнергию в Украину в соответствии с заключенным контрактом с Укрэнерго.

Прекратит ли Словакия электроэнергию в Украине

Искусственное ограничение поставок электроэнергии из Словакии за границу может нарушить европейское и словацкое законодательство, передает 24 Канал со ссылкой на издание iRozhlas.

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Поэтому словацкая государственная компания-оператор SEPS будет обеспечивать в дальнейшем поставки электроэнергии в Украину.

Бывший министр экономики Словакии Карел Хирман ранее заявлял, что электроэнергию в Украину продают трейдеры, а не государство. Он утверждал, что в случае прекращения поставок электроэнергии в Украину Словакия окажется втянутой в конфликт внутри ЕС,

– объясняют в издании.

Еще весной 2024 года SEPS продлил на 12 месяцев контракт. В соответствии с ним Словакия обязуется поставлять Украине до 150 мегаватт электроэнергии в рамках чрезвычайной помощи.

Обратите внимание! За первые 11 месяцев 2024 года чистый экспорт электроэнергии в направлении из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа, что в три с половиной раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.