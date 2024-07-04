Словакия обещает поставлять в Украину больше электроэнергии

Президент Словакии Петер Пеллегрини во время визита в Польшу заявил, что Братислава выполняет "большую работу" для поддержки Киева. Это происходит даже несмотря на сдержанную позицию правительства премьера Роберта Фицо.

Как Словакия помогает Германии

Пеллегрини отметил, что Братислава помогает Киеву, в частности через увеличение производства боеприпасов и пушечных стволов на словацких оборонных заводах.

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Кроме того, страна экспортирует значительное количество электроэнергии в Украину после того, как мощности были уничтожены российскими ударами.

С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии и собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины,

– отметил Пеллегрини на пресс-конференции.

Он также отметил, что Словакия не признает аннексию Крыма Россией и насильственное изменение границ со стороны России на востоке и юге Украины.

Кроме того, Пеллегрини заявил, что Братислава готова принять большее количество войск НАТО в Словакии, если это будет необходимо.