В Словакии назвали условия, при которых страна поддержит 18-й пакет санкций против России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный Евросоюзом 18-й пакет санкций против России. Это произошло всего через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что и Венгрия, и Словакия выступают против него.

Словакия может поддержать новые санкции против России

В понедельник вечером Бланар заявил, что словацкое правительство оценивает каждый пакет санкций с учетом того, может ли он навредить национальной экономике, пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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Переговоры еще продолжаются. Но на основе того, что уже обсуждено, понятно, что пакет не будет иметь негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать,

– сказал Юрай Бланар.

В то же время он добавил, что Словакия потребует "гарантий" и поддержки для смягчения последствий отключения от российских энергоресурсов. Речь идет о сумме в размере до 20 миллиардов евро.

Есть также арбитражные риски, которые могут задеть Словацкую Республику – вероятно, на сумму до 20 миллиардов евро. Именно поэтому мы требуем гарантий относительно того, как эти негативные последствия будут компенсированы,

– объяснил МИД Словакии.

Министр подчеркнул, что для его страны политически важно, чтобы обсуждение пакета санкций было перенесено в Европейский Совет и связано с инициативой RePowerEU. И он, и премьер-министр Роберт Фицо добиваются встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, чья страна будет председательствовать в переговорах по RePowerEU.

Что известно о позиции Словакии и Венгрии? Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против предложенного пакета санкций ЕС. Причиной является опасения относительно энергетической безопасности и несогласие со стремлением Брюсселя запретить импорт российского газа и нефти. Однако сама Словакия никогда не ветировала и не блокировала ни одного пакета санкций против России.

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