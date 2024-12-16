Как ЕС планирует проводить зиму без российского газа
На 16 декабря запланирована встреча министров энергетики ЕС. Чиновники планируют обсудить будущее европейского сектора энергетики.
Для чего организована эта встреча министров ЕС
Эту встречу решили организовать из-за беспокойства, которое возникло в результате роста цен на энергию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Также важным вопросом во время этой встречи будет завершение транзитного соглашения между Украиной и Россией. В целом министры планируют обсудить:
- снижение стоимости энергии;
- развитие "зеленой" энергетики;
- укрепление конкурентоспособности в промышленности.
Обратите внимание! Еврокомиссия планирует во время этой встречи обновить информацию для стран-членов, относительно подготовки к зиме.
Как сообщает Еврокомиссия, европейские рынки уже готовы к завершению российско-украинского соглашения. Какие инициативы будут реализованы:
- в январе Еврокомиссия представит инициативу Competitiveness Compass, она будет направлена на уменьшение зависимости от ископаемого топлива и усиление энергетической безопасности;
- в феврале будет представлена стратегия Clean Industrial Deal, она должна поддержать промышленность и способствовать обеспечению доступной энергии.
Задачей ЕС является подготовка дорожной карты, относительно отказа от российских энергоносителей. Сейчас они составляют 15% от общего импорта.
Напомним! Покупатели газа из Венгрии и Словакии продолжают переговоры, относительно сохранения поставок газа. Речь идет о возможном механизме обмена между Россией и Азербайджаном.