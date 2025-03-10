США готовы ослабить энергосанкции против России при одном условии

Правительство США изучает возможность ослабления санкций против российского энергетического сектора. Это часть общего плана, который позволит Вашингтону быстро снять ограничения, если Москва согласится прекратить войну в Украине.

В каком случае США готовы ослабить санкции против России

Белый дом попросил Министерство финансов США рассмотреть возможность ослабления энергетических санкций перед переговорами Трампа с Путиным о прекращении войны в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эта работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции, если будет заключено мирное соглашение. Источники отметили, что эти усилия не должны свидетельствовать об отмене санкций без уступок со стороны России.

Обратите внимание! Рассмотрение возможности отмены энергетических санкций является частью более широкого пересмотра американских мер против России, что включает возможную отмену санкций в отношении отдельных физических и юридических лиц, в частности российских олигархов.

Введут ли новые санкции против России сейчас

Вместе с этим, в пятницу Трамп также поднял вопрос возможного введения более строгих санкций против России, пытаясь заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров по мирному соглашению. Угроза Трампа прозвучала после того, как российские войска ночью нанесли удар по украинской энергетической и газовой инфраструктуре.

Однако, администрация Трампа стремится быть готовой быстро отменить санкции, чтобы избежать задержек из-за недостаточной подготовленности.

К примеру! Задержки с отменой санкций США против российского производителя алюминия "Русал" в 2019 году вызвали перебои в работе предприятий транспортного, строительного и упаковочного секторов, а также привели к 30% росту цен на алюминий.