Ограничения на снятие наличных: какие правила утвердил Ощадбанк

Ощадбанк внедрил весомые изменения. Дело в том, что этот банк ранее изменил правила снятия средств с карточек.

Сколько сейчас можно снять за раз со сберегательной карты

Сейчас за раз можно знать не более 20 тысяч гривен со сберегательной карты, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Обратите внимание! Такое снятие может происходить не чаще чем раз в 3 часа.

В то же время Ощадбанк утвердил и дневной лимит. В день максимум составляет – 50 тысяч гривен.

Стоит заметить и то, что невозможность снять определенную сумму может быть связана с лимитом, который установлен на самой карте. Убрать это ограничение можно самостоятельно. Для этого необходимо:

воспользоваться приложением Ощадбанка;

позвонить в контакт-центр по телефону 0-800-210-800.

Обратите внимание! Как сообщает Ощадбанк, через кассу лимит на снятие выше – 100 тысяч гривен. Исключением являются случаи, когда средства снимают для выплаты заработной платы или соцвыплат.