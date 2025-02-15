Как оформить социальную пенсию в 2025 году
Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали необходимого страхового стажа, не могут претендовать на обычную пенсию. Однако им предоставляется возможность получить социальную пенсию.
Требования к страховому стажу в 2025 году
В 2025 году минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту были повышены, передает 24 Канал со ссылкой на издание NV.
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В феврале 2025 года размер социальной пенсии будет определяться как разница между двумя показателями:
- прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна);
- средним совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. Однако, этот размер не превысит 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).
Социальная пенсия для лиц без трудового стажа будет пересчитываться каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе.
Обратите внимание! Количество лет страхового стажа для получения пенсии в 60 лет будет постепенно расти и этот процесс продлится до 2028 года. В 2028 году для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь минимум 35 лет страхового стажа.
Как оформить выплату социальной пенсии
Для получения социальной пенсии лицам без достаточного пенсионного стажа необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания.
Для назначения выплаты нужно подать следующие документы:
- Заявление о назначении пенсии.
- Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов.
- Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже.
- Декларация о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основе справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть месяцев.
- Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).
После подачи всех необходимых документов органы социальной защиты осуществят проверку и примут решение о назначении пенсии.
Когда социальная помощь не назначается
Социальная помощь не будет предоставлена, если:
- Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
- Лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или занимается другой деятельностью, приносящей доход.
- Члены семьи совершили покупку или оплату услуг на сумму более 50 000 гривен в течение года до обращения за помощью.
- Во время проверки выявлены дополнительные источники дохода, которые не были указаны в декларации (например, сдачи в аренду жилья, доходы от неофициальной работы или от содержания скота).
- В собственности есть вторая квартира или дом, если их общая площадь превышает 21 квадратный метр на человека и 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля или другого транспортного средства.
Важно! Однако, социальная помощь может быть назначена даже при наличии таких ограничений, если в семье есть лицо с инвалидностью.