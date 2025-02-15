Вимоги до страхового стажу у 2025 році

У 2025 році мінімальні вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком були підвищені, передає 24 Канал із посиланням на видання NV.

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У лютому 2025 року розмір соціальної пенсії буде визначатися як різниця між двома показниками:

прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня);

середнім сукупним доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Однак, цей розмір не перевищить 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 гривень).

Соціальна пенсія для осіб без трудового стажу буде перераховуватися кожні шість місяців з урахуванням змін у майновому стані та середньомісячному доході.

Зауважте! Кількість років страхового стажу для отримання пенсії у 60 років буде поступово зростати і цей процес триватиме до 2028 року. У 2028 році для отримання пенсії в 60 років необхідно буде мати мінімум 35 років страхового стажу.

Як оформити виплату соціальної пенсії

Для отримання соціальної пенсії особам без достатнього пенсійного стажу необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Для призначення виплати потрібно подати наступні документи:

Заява про призначення пенсії. Паспорт та документ, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж. Декларація про доходи та майновий стан (заповнена на основі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість місяців. Копія рішення про призначення опікуна (для осіб, визнаних недієздатними).

Після подання всіх необхідних документів органи соціального захисту здійснять перевірку та приймуть рішення щодо призначення пенсії.

Коли соціальна допомога не призначається

Соціальна допомога не буде надана, якщо:

Середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Особа отримує пенсію чи соціальну допомогу, працює або займається іншою діяльністю, що приносить дохід.

Члени сім'ї здійснили покупку чи оплату послуг на суму понад 50 000 гривень протягом року до звернення за допомогою.

Під час перевірки виявлено додаткові джерела доходу, які не були зазначені в декларації (наприклад, здавання в оренду житла, доходи від неофіційної роботи чи від утримання худоби).

У власності є друга квартира або будинок, якщо їх загальна площа перевищує 21 квадратний метр на людину та 10,5 квадратного метра на сім'ю, або більше одного автомобіля чи іншого транспортного засобу.

Важливо! Проте, соціальна допомога може бути призначена навіть при наявності таких обмежень, якщо в сім'ї є особа з інвалідністю.