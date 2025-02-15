Требования к страховому стажу в 2025 году

В 2025 году минимальные требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту были повышены, передает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

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В феврале 2025 года размер социальной пенсии будет определяться как разница между двумя показателями:

прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна);

средним совокупным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. Однако, этот размер не превысит 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3 028 гривен).

Социальная пенсия для лиц без трудового стажа будет пересчитываться каждые шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и среднемесячном доходе.

Обратите внимание! Количество лет страхового стажа для получения пенсии в 60 лет будет постепенно расти и этот процесс продлится до 2028 года. В 2028 году для получения пенсии в 60 лет необходимо будет иметь минимум 35 лет страхового стажа.

Как оформить выплату социальной пенсии

Для получения социальной пенсии лицам без достаточного пенсионного стажа необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации или фактического проживания.

Для назначения выплаты нужно подать следующие документы:

Заявление о назначении пенсии. Паспорт и документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов. Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже. Декларация о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основе справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть месяцев. Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

После подачи всех необходимых документов органы социальной защиты осуществят проверку и примут решение о назначении пенсии.

Когда социальная помощь не назначается

Социальная помощь не будет предоставлена, если:

Среднемесячный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или занимается другой деятельностью, приносящей доход.

Члены семьи совершили покупку или оплату услуг на сумму более 50 000 гривен в течение года до обращения за помощью.

Во время проверки выявлены дополнительные источники дохода, которые не были указаны в декларации (например, сдачи в аренду жилья, доходы от неофициальной работы или от содержания скота).

В собственности есть вторая квартира или дом, если их общая площадь превышает 21 квадратный метр на человека и 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля или другого транспортного средства.

Важно! Однако, социальная помощь может быть назначена даже при наличии таких ограничений, если в семье есть лицо с инвалидностью.