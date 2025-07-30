Некоторые украинцы после 65 лет могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства кроме пенсии. Кто именно имеет на нее право и как ее получить, читайте дальше.

Есть ли социальная помощь для пенсионеров в Украине?

Не все украинцы, достигшие 65-летнего возраста, имеют достаточный страховой стаж для назначения обычной пенсии. Для таких людей государство предусмотрело альтернативную поддержку – социальную пенсию. Об этом напомнили в Министерстве юстиции, сообщает 24 Канал.

Читайте также Плюс 1 000 гривен к пенсии: кто из украинцев может получить

Если у человека менее 15 лет страхового стажа, он не может получать трудовую пенсию. В таком случае государство назначает государственную социальную помощь.

Ее могут получить украинцы, которые:

не имеют других постоянных выплат сверх прожиточного минимума;

не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать;

являются гражданами Украины или постоянно проживают в стране.

В 2025 году размер социальной помощи будет зависеть от статуса получателя. Базовая выплата для лиц, которые не имеют необходимого страхового стажа, составит 708 гривен.

Интересно! Люди с инвалидностью будут получать от 1 416 до 2 361 гривны в зависимости от группы, а для священнослужителей предусмотрена отдельная сумма – 1 180 гривен.