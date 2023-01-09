Выплаты многодетным в 2023 году: сколько будет получать семья за каждого ребенка

По закону Украины, когда у супругов более трех детей, им предоставляют статус многодетной семьи. Для таких категорий населения предусмотрены определенные льготы и соцвыплаты.

Напомним, что в 2023 году прожиточный минимум украинцев изменился. А значит, социальные выплаты на детей останутся такими же, что и в 2022 году.

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Какие выплаты получает многодетная семья

В 2022 году размер пособия многодетным составлял 2 100 гривен. Эта помощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка. Выплачивается пособие ежемесячно до момента, когда ребенок достигнет 6 лет.

В случае когда в семье одновременно родилось двое и более детей, выплата производится на каждого такого ребенка.

Пособие от государства при рождении малыша составляет 41 280 гривен. Однако полную сумму дают сразу. Сначала выплачивают первую часть пособия – 10 320 гривен, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 гривен.

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Льготы для многодетных семей

Многодетным семьям предоставляется:

50% скидки за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;

безвозмездное получение лекарства по рецептам врачей;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

безвозмездный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта (кроме такси);

безвозмездное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Выплаты ВПЛ в 2023 году

Что месячное пособие на проживание переселенцам составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью. Также по 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.

Кроме того, много международных организаций финансово помогают, а именно: