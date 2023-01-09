Выплаты многодетным в 2023 году: сколько будет получать семья за каждого ребенка
По закону Украины, когда у супругов более трех детей, им предоставляют статус многодетной семьи. Для таких категорий населения предусмотрены определенные льготы и соцвыплаты.
Напомним, что в 2023 году прожиточный минимум украинцев изменился. А значит, социальные выплаты на детей останутся такими же, что и в 2022 году.
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Какие выплаты получает многодетная семья
В 2022 году размер пособия многодетным составлял 2 100 гривен. Эта помощь назначается на третьего и каждого последующего ребенка. Выплачивается пособие ежемесячно до момента, когда ребенок достигнет 6 лет.
В случае когда в семье одновременно родилось двое и более детей, выплата производится на каждого такого ребенка.Важно знать! Пособие от государства при рождении малыша составляет 41 280 гривен. Однако полную сумму дают сразу. Сначала выплачивают первую часть пособия – 10 320 гривен, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 гривен.
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Льготы для многодетных семей
Многодетным семьям предоставляется:
- 50% скидки за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;
- безвозмездное получение лекарства по рецептам врачей;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
- безвозмездный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта (кроме такси);
- безвозмездное получение услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей".
Выплаты ВПЛ в 2023 году
Что месячное пособие на проживание переселенцам составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью. Также по 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.
Кроме того, много международных организаций финансово помогают, а именно:
- Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины – 2 500 гривен на человека;
- Программы от ЮНИСЕФ "Совместно" – 2 200 гривен на человека;
- Агентства ООН по делам беженцев – 2 200 гривен на человека;
- Всемирной продовольственной программы ООН – 2 220 гривен на человека;
- Международной организации по миграции (МОМ) – 2 200 гривен на человека;
- Норвежский совет по делам беженцев (NRC) – определяется индивидуально.