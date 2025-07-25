Социальная помощь по-новому: какие изменения по субсидиям и выплатам вводит правительство
- Правительство готовит изменения в социальных пособий, субсидий, компенсаций и выплат для ВПО, включая новые правила получения субсидий и расширение доступа к субсидиям на аренду жилья.
- Новые требования к получению должны сделать помощь, а именно социальные выплаты, более адресной и зависимой от реальных потребностей переселенцев.
Правительство готовит изменения в некоторые постановления Кабмина относительно социальных пособий, субсидий и компенсации. Нововведения ждут также ВПЛ.
Как будут платить соцвыплаты по-новому?
Новый проект касается широкого перечня выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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- Социальная помощь
Планируется изменить порядок подтверждения пребывания на учете в центре занятости для получения социальных выплат.
Новые требования призваны сделать помощь более адресной и зависимой от реальных потребностей переселенцев.
- Субсидии
Среди изменений – новые правила предоставления жилищных субсидий на оплату коммуналки и топлива в денежной форме.
Правительство также планирует расширить доступ к экспериментальному проекту по субсидии на аренду жилья. Речь идет о помощи тем ВПО, которые переезжают в пределах своей области.
- Выплаты военным
Помощь смогут получать военнослужащие, в частности контрактники, которые находятся на длительном лечении.
- Помощь ВПЛ
Денежную помощь на проживание ВПЛ продлят еще на шесть месяцев. Это касается тех переселенцев, которые относятся к уязвимым категориям населения.
- Поиск пропавших без вести
Инициатива касается содействия в поиске и воссоединении семей, которые потеряли связь из-за войны. Уполномоченные организации, например ООН или Красный Крест, смогут помогать в этом.
- Помощь детям-сиротам
Планируют убрать норму, которая не позволяет детям-сиротам и детям без родительской опеки получать помощь из-за наличия депозита более 100 тысяч гривен.