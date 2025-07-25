Социальная помощь по-новому: какие изменения по субсидиям и выплатам вводит правительство

Правительство готовит изменения в некоторые постановления Кабмина относительно социальных пособий, субсидий и компенсации. Нововведения ждут также ВПЛ.

Как будут платить соцвыплаты по-новому?

Новый проект касается широкого перечня выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Социальная помощь

Планируется изменить порядок подтверждения пребывания на учете в центре занятости для получения социальных выплат.

Новые требования призваны сделать помощь более адресной и зависимой от реальных потребностей переселенцев.

Субсидии

Среди изменений – новые правила предоставления жилищных субсидий на оплату коммуналки и топлива в денежной форме.

Правительство также планирует расширить доступ к экспериментальному проекту по субсидии на аренду жилья. Речь идет о помощи тем ВПО, которые переезжают в пределах своей области.

Выплаты военным

Помощь смогут получать военнослужащие, в частности контрактники, которые находятся на длительном лечении.

Помощь ВПЛ

Денежную помощь на проживание ВПЛ продлят еще на шесть месяцев. Это касается тех переселенцев, которые относятся к уязвимым категориям населения.

Поиск пропавших без вести

Инициатива касается содействия в поиске и воссоединении семей, которые потеряли связь из-за войны. Уполномоченные организации, например ООН или Красный Крест, смогут помогать в этом.

Помощь детям-сиротам

Планируют убрать норму, которая не позволяет детям-сиротам и детям без родительской опеки получать помощь из-за наличия депозита более 100 тысяч гривен.