Соцвыплаты не всем продолжат автоматически: кому нужно подать повторно
20 февраля 2023, 13:10Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
Большинство социальных выплат украинцам продлят автоматически на этот год. Однако есть категории, которым нужно обратиться еще раз, например, если касается помощи на детей.
Кому выплаты не продлили автоматически
Минсоцполитики опубликовал список категорий, которым продлили социальные выплаты с января 2023 года, социальные выплаты продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения.
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Социальные выплаты, назначение которых не продлили автоматически:
- соцпомощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;
- справки бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.
Кому выплаты продлили автоматически
Социальные выплаты, назначение которых продлили автоматически:
- выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на проживание;
- помощь детям в сложных жизненных обстоятельствах (находящиеся на попечении или попечении, имеют инвалидность или тяжелые заболевания и так далее);
- выплаты украинцам, не имеющим права на пенсию;
- помощь трудоспособным украинцам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью 1-й группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.