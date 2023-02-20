Соцвыплаты не всем продолжат автоматически: кому нужно подать повторно

Большинство социальных выплат украинцам продлят автоматически на этот год. Однако есть категории, которым нужно обратиться еще раз, например, если касается помощи на детей.

Кому выплаты не продлили автоматически

Минсоцполитики опубликовал список категорий, которым продлили социальные выплаты с января 2023 года, социальные выплаты продлены на весь период действия военного положения плюс один месяц после его завершения.

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Социальные выплаты, назначение которых не продлили автоматически:

соцпомощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

льготы для многодетных семей, назначенных ранее с учетом дохода;

справки бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.

Кому выплаты продлили автоматически

Обращаться за продолжением получения выплат малообеспеченным, одиноким и лицам, которые получали временную помощь через достижение общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, не требуется, если получатель таких пособий живет на временно оккупированной территории или территориях проведения активных боевых действий.

Социальные выплаты, назначение которых продлили автоматически: