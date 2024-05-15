Расходы Минобороны: во сколько обходится содержание военнослужащего в год
Источник:Telepraf
Содержание одного военного в 2024 году обходится бюджету Украины примерно в 1,2 миллиона гривен в год. Эта сумма не включает расходы на приобретение оружия.
Сколько стоит содержание военных
Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отмечает, что средняя стоимость питания одного военного в день составляет около 114 гривен, а цены на комплект питания колеблются от 104 до 125 гривен.
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Расходы на военных могут варьироваться в зависимости от типа войск, сезона и условий эксплуатации снаряжения. Некоторые позиции выдаются несколько раз в год, тогда как другие комплекты могут использоваться в течение нескольких лет.
Кроме того, некоторые вещи могут быть индивидуальными, а другие – общими для группы, например, палатки.Важно! Практически все налоги, которые собираются в Украине, направляются на сектор безопасности и обороны. Общие расходы государственного бюджета на 2024 год составляют 3 триллиона 355 миллиардов гривен, из них на оборону приходится 1 триллион 685 миллиардов гривен.
Какие зарплаты у военных
Выплата военнослужащего состоит из двух частей: зарплаты и премии, причем конечная сумма зависит от звания, ученой степени, места службы, условий и должности защитника.Важно! С 1 февраля 2023 года гарантированная сумма выплат военного составляет 20 100 гривен.
Единовременная денежная помощь при заключении контракта в этом году достигла:
- при поступлении в рядовой состав – 24 224 гривны;
- сержантский и старшинский состав – 27 252 гривны;
- офицерский состав – 30 280 гривен.
Дополнительные доплаты происходят в зависимости от условий, в которых находится военный. Сейчас надбавки, в соответствии с обстоятельствами, такие:
- 100 000 гривен – за участие в боевых действиях и при нахождении лица в плену (есть подтверждение от вражеской стороны о захвате лица в плен);
- 70 000 гривен – за выполнение специальных задач на линии соприкосновения;
- 30 000 гривен – за выполнение задач, которые проводятся не в зоне боевых действий;
- 20 100 гривен – за ранение, при условии, что лицо не может выполнять свои обязанности;
- 15 000 – 30 000 гривен – инструкторам, которые проводят обучение состава.