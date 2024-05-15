Скільки коштує утримання військових

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначає, що середня вартість харчування одного військового на день становить близько 114 гривень, а ціни на комплект харчування коливаються від 104 до 125 гривень.

Читайте також Зростання пенсії на понад 500 гривень: кого чекає таке підвищення виплат у червні

Витрати на військових можуть варіюватися залежно від типу військ, сезону та умов експлуатації спорядження. Деякі позиції видаються кілька разів на рік, тоді як інші комплекти можуть використовуватися протягом кількох років.

Крім того, деякі речі можуть бути індивідуальними, а інші – загальними для групи, наприклад, намети.

Важливо! Практично всі податки, які збираються в Україні, спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Загальні видатки державного бюджету на 2024 рік складають 3 трильйони 355 мільярдів гривень, з них на оборону припадає 1 трильйон 685 мільярдів гривень.

Які зарплати у військових

Виплата військовослужбовця складається з двох частин: зарплати та премії, причому кінцева сума залежить від звання, наукового ступеня, місця служби, умов та посади оборонця.

Важливо! З 1 лютого 2023 року гарантована сума виплат військового становить 20 100 гривень.

Одноразова грошова допомога при укладанні контракту цьогоріч сягнула:

при вступі у рядовий склад – 24 224 гривні;

сержантський і старшинський склад – 27 252 гривні;

офіцерський склад – 30 280 гривень.

Додаткові доплати відбуваються залежно від умов, у яких перебуває військовий. Зараз надбавки, відповідно до обставин, такі: