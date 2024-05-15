Скільки коштує утримання військових
Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков зазначає, що середня вартість харчування одного військового на день становить близько 114 гривень, а ціни на комплект харчування коливаються від 104 до 125 гривень.
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Витрати на військових можуть варіюватися залежно від типу військ, сезону та умов експлуатації спорядження. Деякі позиції видаються кілька разів на рік, тоді як інші комплекти можуть використовуватися протягом кількох років.
Крім того, деякі речі можуть бути індивідуальними, а інші – загальними для групи, наприклад, намети.
Які зарплати у військових
Виплата військовослужбовця складається з двох частин: зарплати та премії, причому кінцева сума залежить від звання, наукового ступеня, місця служби, умов та посади оборонця.
Одноразова грошова допомога при укладанні контракту цьогоріч сягнула:
- при вступі у рядовий склад – 24 224 гривні;
- сержантський і старшинський склад – 27 252 гривні;
- офіцерський склад – 30 280 гривень.
Додаткові доплати відбуваються залежно від умов, у яких перебуває військовий. Зараз надбавки, відповідно до обставин, такі:
- 100 000 гривень – за участь у бойових діях та при перебуванні особи у полоні (є підтвердження від ворожої сторони про захоплення особи в полон);
- 70 000 гривень – за виконання спеціальних завдань на лінії зіткнення;
- 30 000 гривень – за виконання завдань, які проводяться не в зоні бойових дій;
- 20 100 гривень – за поранення, при умові, що особа не може виконувати свої обов'язки;
- 15 000 – 30 000 гривень – інструкторам, які проводять навчання складу.