Сколько стоит содержание военных

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отмечает, что средняя стоимость питания одного военного в день составляет около 114 гривен, а цены на комплект питания колеблются от 104 до 125 гривен.

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Расходы на военных могут варьироваться в зависимости от типа войск, сезона и условий эксплуатации снаряжения. Некоторые позиции выдаются несколько раз в год, тогда как другие комплекты могут использоваться в течение нескольких лет.

Кроме того, некоторые вещи могут быть индивидуальными, а другие – общими для группы, например, палатки.

Важно! Практически все налоги, которые собираются в Украине, направляются на сектор безопасности и обороны. Общие расходы государственного бюджета на 2024 год составляют 3 триллиона 355 миллиардов гривен, из них на оборону приходится 1 триллион 685 миллиардов гривен.

Какие зарплаты у военных

Выплата военнослужащего состоит из двух частей: зарплаты и премии, причем конечная сумма зависит от звания, ученой степени, места службы, условий и должности защитника.

Важно! С 1 февраля 2023 года гарантированная сумма выплат военного составляет 20 100 гривен.

Единовременная денежная помощь при заключении контракта в этом году достигла:

при поступлении в рядовой состав – 24 224 гривны;

сержантский и старшинский состав – 27 252 гривны;

офицерский состав – 30 280 гривен.

Дополнительные доплаты происходят в зависимости от условий, в которых находится военный. Сейчас надбавки, в соответствии с обстоятельствами, такие: