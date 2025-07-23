Ничего подобного раньше не было: США заключили масштабное и "крупнейшее в истории" соглашение с Японией
- США заключили "крупнейшую в истории" сделку с Японией.
- Дональд Трамп сообщил, что 90% прибыли от сделки достанется США.
Соединенные Штаты заключили "крупнейшее в истории" соглашение с Японией. Токио инвестировать 550 миллиардов долларов в экономику Америки.
Что известно о сделке США и Японии?
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на его пост в Truth Social.
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Мы только что заключили масштабное соглашение с Японией – возможно, крупнейшую в истории. По моему поручению Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в экономику США, при этом 90% прибыли достанется нашей стране,
– написал Трамп.
Он добавил, что эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест. В частности Дональд Трамп отметил, что ничего подобного раньше не было.
Кроме того, как отметил американский лидер, самое важное, что Япония откроет свою страну для торговли, в частности:
- автомобилями;
- грузовиками;
- рисом;
- некоторыми другими сельскохозяйственными продуктами;
- другими товарами.
Заметьте! Американский президент заявил, что США всегда будут поддерживать прекрасные отношения с Японией.