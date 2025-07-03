Украина планирует три проекта по соглашению о недрах с США: где будет первое месторождение

Владимир Зеленский встретился с представителями американского бизнеса в Украине, чтобы поговорить о соглашении о недрах с США. В рамках него планируют реализовать три пилотных проекта.

О первых месторождениях по соглашению с США

По соглашению с США в Украине создали Инвестиционный фонд восстановления, сообщает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьера, министра экономики Юлию Свириденко.

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Пилотные проекты планируют реализовать в течение 18 месяцев совместно с Минфином США и DFC.

Движение уже началось. Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции на днях приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок Добра в Кировоградской области. В ближайшее время должны наработать все условия конкурса,

– говорит министр.

По словам Свириденко, это месторождение потенциально подпадает под мандат инвестфонда. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования. Об объявлении конкурса сообщат позже.

На встрече представитель американской компании TechMet также акцентировал, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения.

Когда можно будет получить прибыль от проектов

Аналитики отрасли предупреждают, что большинство проектов по этому соглашению о полезных ископаемых, вероятно, заработают только через десятилетия. Это означает, что совместный инвестфонд не сможет приносить существенную прибыль еще долго – и, вероятно, только после того, как Трамп покинет пост.

Эксперты отмечают, что путь к добыче минералов будет сложным:

устаревшие геологические исследования могут искажать реальную стоимость недр;

поврежденные электростанции, необходимые для добычи, нуждаются в ремонте;

война делает любые инвестиции чрезвычайно рискованными.

Чтобы быстрее получить прибыль, министр экономики Свириденко в этом месяце предложила также направить средства фонда на поддержку украинской оборонной промышленности.