Украине и США придется ждать десятилетия на доходы: какие нюансы в соглашении о полезных ископаемых

Дело в том, что Украина и США могут долго ждать доходов от сделки о минералах. Как объясняют консультанты по горнодобывающей отрасли, разработка шахт, добывающих полезные ископаемые, может тянуться от 10 до 20 лет.

Выгодны ли месторождения полезных ископаемых

Об экономической жизнеспособности украинских месторождений полезных ископаемых довольно мало известно, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Известно, что в тексте соглашения описано 55 полезных ископаемых, а также нефть, природный газ и другие углеводороды. Поэтому, Украина имеет 22 из 34 месторождений полезных ископаемых, определенных Евросоюзом как критически важные, в частности редкоземельные элементы, литий и никель.

Переход от открытого ресурса к экономически выгодному резерву требует значительного времени и инвестиций, и оба аспекта были ограничены не только с начала войны, но и даже до нее,

– сказал Уиллис Томас из консалтинговой компании CRU.

Кроме того, Украина медленно выдавала новые лицензии на природные ресурсы еще даже до полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Также есть опасения, что инвесторы не захотят вкладывать деньги в Украину из-за разрушения инфраструктуры в результате российской агрессии, а также из-за не гарантированной безопасности в будущем.

Реальность такова, что людям будет трудно оправдать инвестирование денег туда, когда есть варианты инвестировать в критически важные полезные ископаемые в странах, которые не находятся в состоянии войны,

– заявил руководитель отдела минеральных ресурсов консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб.

Напоминаем! В конце апреля Украина и США подписали соглашение о ресурсах, в котором говорится о создании Инвестиционного фонда восстановления США – Украина. В нем распределение участия обеих стран будет на уровне 50/50, а средства фонда будут инвестироваться исключительно в Украину.