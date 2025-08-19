США получат от соглашения с Украиной о полезных ископаемых значительно больше, чем предоставили военной помощи Киеву во времена президентства Джо Байдена. Речь идет о более трех сотнях миллиардов долларов.

Сколько на соглашении о недрах заработают США?

С того момента, как президентом стал Дональд Трамп, США прекратили передавать оружие Украине безвозмездно. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает 24 Канал.

Я ничего им не даю. Не знаю, известно ли вам об этом, но с тех пор, как я на посту, мы не платим (за оружие Украине – 24 Канал),

– сказал Трамп.

Он привычно набросился с критикой на своего предшественника Джо Байдена и отметил, что демократ предоставил Украине "сразу" 100 миллиардов долларов. Тогда как он, мол, заключил гораздо более выгодную сделку.

Прежде всего, я договорился о получении редкоземельных металлов. Это гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов, которые отдал Байден,

– подчеркнул президент США.

Украину американский лидер назвал "буфером между Россией и остальной Европой". Однако действия Байдена по помощи Киеву Трамп считает "неразумными".

Дональд Трамп Президент США Мне удалось договориться с Украиной, и они были очень милые. Они имеют замечательные редкоземельные металлы, которые являются одними из лучших в мире. Мы взяли гораздо больше, чем $350 миллиардов, и они отнеслись к этому прекрасно.

Что известно о соглашении США и Украины о недрах: