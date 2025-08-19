Укр Рус
Трамп похвастался сделкой: США заработают сотни миллиардов на украинских недрах
19 августа, 19:03
Трамп похвастался сделкой: США заработают сотни миллиардов на украинских недрах

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Трамп заявил, что США заработают сотни миллиардов долларов на соглашении о недрах с Украиной.
  • Он критиковал Байдена за предоставление Украине военной помощи на сумму 100 миллиардов долларов, считая это неразумным, и отметил, что во время его президентства США не передавали Украине оружие безвозмездно.

США получат от соглашения с Украиной о полезных ископаемых значительно больше, чем предоставили военной помощи Киеву во времена президентства Джо Байдена. Речь идет о более трех сотнях миллиардов долларов.

Сколько на соглашении о недрах заработают США?

С того момента, как президентом стал Дональд Трамп, США прекратили передавать оружие Украине безвозмездно. Об этом он сам заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает 24 Канал.

Я ничего им не даю. Не знаю, известно ли вам об этом, но с тех пор, как я на посту, мы не платим (за оружие Украине – 24 Канал), 
– сказал Трамп.

Он привычно набросился с критикой на своего предшественника Джо Байдена и отметил, что демократ предоставил Украине "сразу" 100 миллиардов долларов. Тогда как он, мол, заключил гораздо более выгодную сделку.

Прежде всего, я договорился о получении редкоземельных металлов. Это гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов, которые отдал Байден, 
– подчеркнул президент США.

Украину американский лидер назвал "буфером между Россией и остальной Европой". Однако действия Байдена по помощи Киеву Трамп считает "неразумными".

 

Дональд Трамп

Президент США

Мне удалось договориться с Украиной, и они были очень милые. Они имеют замечательные редкоземельные металлы, которые являются одними из лучших в мире. Мы взяли гораздо больше, чем $350 миллиардов, и они отнеслись к этому прекрасно.

Что известно о соглашении США и Украины о недрах:

  • В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривало создание Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления для привлечения средств в восстановление украинского государства.

  • В начале июня Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для деятельности совместного фонда. Предполагается, что Украина будет делать взносы в Фонд восстановления из ренты от новых лицензий на добычу ископаемых, выдачи разрешений на использование недр и реализации продукции.

  • В июле президент Владимир Зеленский подписал закон о выплатах, которые будут осуществляться из государственного бюджета в инвестиционный фонд США и Украины.

  • А недавно премьер-министр Юлия Свириденок дала поручение провести комплексный аудит всех украинских недр.

  • Планируется, что Украина и США запустят до конца 2026 года три проекта в рамках инвестиционного фонда. А первое месторождение выставят на конкурс уже в декабре 2025-го.