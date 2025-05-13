Украина завершила процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления

Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления. Сегодня, 13 мая, была передана официальная нота США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Юлию Свириденко.

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Что известно о подписании Американско-Украинского фонда восстановления

Свириденко сообщила, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американско-Украинского фонда восстановления.

Сегодня передала ноту временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Можно смело сказать, что удалось выполнить задачу, которую поставил перед нашей переговорной командой президент, ведь имеем равноправное Соглашение, направленное на будущее. Соглашение, которое уважает национальные интересы Украины, предусматривает совместное с Америкой управление и инвестирование,

– написала Свириденко.

Она отметила, что в соглашении нет ничего о долге и есть обязательства инвестировать исключительно в Украину.

В то же время в Министерстве экономики Украины в комментарии для "РБК-Украина" сообщили, что Украина и США подписали соглашения о создании и работе совместного Инвестиционного фонда восстановления.

В ведомстве отметили, что документ подписали сегодня, 13 мая, между Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства и Международной финансовой корпорацией развития США.

Фонд может начать свою работу уже с 23 мая.

Напомним, что в Раде поддержали изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения с США о полезных ископаемых. Так, 50% средств от добычи недр будут поступать в специальный фонд госбюджета.