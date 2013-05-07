Деньги США и украинские недра: выгодна ли сделка о минералах для Украины и какие будут прибыли

Украина сделала важный шаг к привлечению инвестиций в добывающую отрасль. Следовательно, в ночь с 30 апреля на 1 мая было подписано соглашение с США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Соглашение предусматривает создание совместного Инвестиционного фонда восстановления, что будет стимулировать развитие проектов по добыче более 50 видов критически важных минеров, в частности лития, урана или титана.

В то же время эксперты говорят, что реализация этого соглашения требует немало времени, масштабных исследований, запуска конкурсов, выдачу лицензий и создание соответствующего институционального механизма. Кроме того, не решен вопрос еще и с месторождениями, которые находятся под оккупацией России. Сам президент Владимир Зеленский заявил, что враг оккупировал около половины месторождений редкоземельных полезных ископаемых.

24 Канал узнавал, чего ждать после ратификации соглашения о полезных ископаемых в Верховной Раде, какие ресурсы являются наиболее перспективными и сколько времени нужно ждать, чтобы соглашение начало приносить реальные результаты.

Какой следующий этап после подписания соглашения по полезным ископаемым

В разговоре с 24 Каналом аналитик Борис Кушнирук рассказал, что подписание соглашения – это лишь начальный этап. Сначала соглашение должно быть ратифицировано в Верховной Раде Украины. Если это произойдет, то только после этого начнется какое-то движение.

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Кроме того, придется изучать территории Украины на наличие залежей полезных ископаемых, проводить конкурсы для компаний, которые будут намерены добывать, выдавать лицензии и т.д.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Подготовительные работы будут занимать довольно много времени. Есть еще вопрос по добыче урановой руды. Есть заинтересованность в том, чтобы создавать замкнутый цикл производства ядерного топлива. Это тоже занимает время. Поэтому если в течение года не будет каких-то очень активных движений, то ничего страшного.

Не менее важным является создание аппарата и запуск его работы. Поэтому говорить о том, что соглашение с американцами по полезным ископаемым не будет работать, рано.

Обратите внимание! 6 мая Комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

Что известно о ключевых положениях соглашения между Украиной и США:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной;

Украина и США будут совместно управлять Фондом на уровне 50/50, и ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса;

Национальная собственность Украины защищена;

Украина не имеет долга перед США;

Соглашение соответствует Конституции Украины и не меняет ее евроинтеграционный курс;

Фонд будет наполняться доходами исключительно из новых лицензий: 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа будут поступать в бюджет после создания Фонда, а доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд;

Соглашение должна ратифицировать Верховная Рада Украины;

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии;

Доходы и взносы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине.

Справочно: речь идет о добыче алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа. В то же время расширить список можно будет только с согласия обеих сторон.

Добыча каких ископаемых в Украине может принести наибольшую выгоду

По словам Кушнирука, в Украине есть залежи лития и урановой руды. Эти ископаемые являются прибыльными. Однако даже в период военного положения добыча урановой руды и ее экспорт являются чрезвычайно сложными.

Сейчас же есть планы создания замкнутого цикла производства с участием американской стороны. Поэтому я не считаю, что сегодня у нас есть какие-то проблемы со стартом работы по месторождениям. Для этого просто нужно время,

– говорит Кушнирук.

Как рассказал экономист Иван Ус для 24 Канала, в соглашении, которое было опубликовано на сайте Кабмина, говорится о 52 полезных ископаемых. И для Украины наиболее интересным является сырье для производства титана.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Почему? Традиционно в Житомирской области было сырье, которое перевозилось в Россию, где из него делали титан. После этого титан экспортировали в США, потому что в нем нуждается авиастроительная отрасль. Сейчас Украина не поставляет России этого сырья, однако есть большая потребность этого титана на рынке США.

Таким образом, чтобы исключить Россию из этой схемы, нужно, чтобы нашлась другая сторона, которая бы построила мощности по переработке сырья в Украине. Именно поэтому США заинтересованы.

Не менее важный, по словам Ивана Уса, является литий. Он один из самых перспективных металлов сейчас. Из него делают батареи, аккумуляторы к смартфонам и тому подобное.

Кроме того, мир все чаще отказывается от бензиновых двигателей и переходит на электродвигатели, которые разрабатываются из лития,

– говорит господин Иван.

Следующий металл – уран. Это то, что необходимо для генерации атомной электроэнергии.

Поэтому здесь вопрос в том, сможет ли Украина достроить свои атомные энергоблоки. Кроме того, США, имея опыт собственных компаний, как Westinghouse Electric и другие, также могут быть заинтересованы в том, чтобы иметь по крайней мере частичную собственность АЭС.

Что касается газа и нефти, то следует вспомнить Юзовское месторождение, которое в 2014 году россияне пытались захватить.

Юзовское месторождение находится вблизи Славянска. И первые свои попытки захватить часть украинской территории Россия начинала именно оттуда, потому что понимала, что там находится его центр. Дело в том, что использование сланцевого газа из этого месторождения может укрепить позиций Украины на энергетическом рынке Европы.

Как-то об этом уже забывают, но еще тогда была идея (в 2014 году – 24 Канал), что газ из Юзовского месторождения может, если полностью не заменить, то по крайней мере создать существенную конкуренцию для "Газпрома". А мы же понимаем, что важное влияние России на Европу – это газ,

– напоминает Ус.

Какими важными ресурсами обладает Украина





По данным Всемирного экономического форума, Украина также является ключевым потенциальным поставщиком лития, бериллия, марганца, галлия, циркония, графита, апатита, флюорита и никеля. Кроме того, украинские территории имеют крупнейшие в Европе запасы титана и урана. Как пишет Reuters со ссылкой на данные от Киевского института геологии, Украина имеет лантан и церий, которые используются в телевизорах и освещении.По данным Всемирного экономического форума, Украина также является ключевым потенциальным поставщиком лития, бериллия, марганца, галлия, циркония, графита, апатита, флюорита и никеля. Кроме того, украинские территории имеют крупнейшие в Европе запасы титана и урана.

Какую потенциальную прибыль могут получить обе стороны

Как объясняет Иван Ус, большая проблема этого соглашения заключается в том, что многие моменты непонятны до сих пор. Конечно, есть проекты по редкоземельным элементам и не только, однако это все на будущее.

Чтобы понять, сколько и чего именно есть в Украине, нужны исследования. По оценкам Ланы Зеркаль, бывшего заместителя министра иностранных дел Украины, для этого нужно 25 миллионов долларов США,

– отмечает экономист.

Однако важным в этом соглашении является то, что Украина получила положительные сигналы от США о помощи. Речь идет сначала о разрешении США на продажу оружия в Украину, потом уже о запчастях для истребителей F-16, а за последние дни речь шла о передаче зенитно-ракетного комплекса Patriot из Израиля для Украины.

Кроме того, США начинают менять свою риторику в отношении нас. Например, Линдси Грэм, сенатор США, в очередной раз напоминает, что у него есть законопроект на 500% пошлины на продукцию тех стран, которые что-то покупают у России.

В то же время для того, чтобы США получили прибыль с этого соглашения, Украина должна выиграть войну с Россией и восстановить территориальную целостность границ с 1991 года.

Кушнирук в то же время замечает, что Украина не является страной с впечатляющими месторождениями ископаемых. А газовые и нефтяные месторождения разрабатывались еще с первой половины прошлого века.

В советские времена это были одни из первых баз, а украинский газ поставлялся в Москву. Поэтому сейчас они довольно истощены. Однако на сегодня эти месторождения не создают какого-то напряжения и особых потерь, даже если обе страны начнут вкладывать деньги,

– добавляет господин Борис.

По мнению Кушнирука, запуск соглашения по полезным ископаемым является скорее механизмом сотрудничества с новой американской администрацией. В то же время экономические последствия этого сотрудничества не будут негативными для Украины.

Когда будут первые экономические выгоды от реализации соглашения

По словам Ивана Уса, первые экономические выгоды от реализации этого соглашения будут примерно через десятилетие. Ведь в этом деле нужно, прежде всего, провести исследование, но сколько оно будет занимать времени – неизвестно.

Вообще, сначала войну надо выиграть, потом исследования, тогда и будет понятно, где и какие новые проекты будут. То есть здесь заявления Трампа, что американцы получат более 350 миллиардов долларов, это, скорее, эмоциональное заявление, потому что надо было к 100 дням его президентства что-то показать,

– говорит эксперт.

На самом деле, если все начнет работать, то перспектива в этом соглашении есть: Украина восстановит территориальную целостность на Донбассе, а США станут соинвесторами во многих вещах.

Мы можем вернуться к промышленной эпохе Донбасса, которая была создана с помощью англосаксонского капитала. И речь идет прежде всего о валлийском предпринимателе Джоне Юзе (Хьюзе), который начал создавать производственные мощности и индустриализировать тогдашний регион Донбасса,

– отмечает Иван Ус.

Главное достижение Украины – мотивация для США помочь Украине выиграть эту войну. Так, ранее американцы давали нам помощь, но при этом это было бесплатно. Однако это, скорее всего, означало, что они не сильно заинтересованы в финальном результате. Сейчас есть по крайней мере ощущение заинтересованности США в том, чтобы Украина достигла той цели, к которой она стремится, а это восстановление территориальной целостности.

Борис Кушнирук отмечает, что в этой ситуации есть показательная цифра. Дело в том, что из всего того, что сейчас Украина добывает сама, уплачиваются рентные платежи в государственный бюджет. Поэтому со всех месторождений собирается в бюджет лишь около 52 миллиардов гривен ежегодно. Речь идет об уже действующих месторождениях, а не новых.

С новых месторождений половина прибыли будет поступать в Фонд, то есть именно с рентных платежей. Однако новые месторождения вероятно не дадут еще 52 миллиардов, а меньше. Поэтому, представьте, прибыль от новых месторождений, а это где-то 52 миллиарда гривен, мы делим пополам. Получается 26 миллиардов гривен, что теоретически должно было бы попадать в Фонд. Но что такое 26 миллиардов? В нынешних условиях это копейки. На отказ Украины нужно в тысячу раз больше,

– заключает Кушнирук.

Аналитик добавляет, что нужно понимать: особой выгоды создание Фонда на основе соглашения о полезных ископаемых не будет давать. Впрочем, особых потерь она также не будет иметь. Тем более деньги, которые Украина туда будет перечислять, потом должны работать на нас.

Какие есть препятствия в соглашении о минералах

Как сообщают в Reuters, пока мало известно об экономической жизнеспособности украинских месторождений полезных ископаемых.

Украина владеет 22 из 34 месторождений полезных ископаемых, которые являются критически важными. Впрочем, как объясняет эксперт Уиллиса Томаса из консалтинговой компании CRU, переход от открытого ресурса к экономически выгодному резерву требует значительного времени и инвестиций. А экономисты горной промышленности утверждают, что в Украине нет коммерчески действующих шахт по добыче редкоземельных материалов.

Есть опасения, что инвесторы не захотят вкладывать деньги в Украину из-за разрушения инфраструктуры в результате российской агрессии, а также из-за негарантированной безопасности в будущем.

Как объясняет руководитель отдела минеральных ресурсов консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Вебб, людям будет трудно оправдать инвестирование денег в Украину, если есть другие варианты инвестирования в критически важные месторождения полезных ископаемых, где страна не находится в состоянии войны.