Сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Что известно о решении комитета Верховной Рады

Железняк рассказал, что комитет Верховной Рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию за основу и в целом Соглашение по полезным ископаемым с США.

Кроме того, в текст решения комитета было внесено предложение:

любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить этому Соглашению;

это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

За соответствующее решение проголосовали 11 депутатов, один – воздержался, один – воздержался, еще двое – не принимали участия в голосовании.

Ратификация соглашения в сессионном зале запланирована на 8 мая.

Добавим, что Зеленский стремится получить в 2025 году от США военной помощи на 30 миллиардов долларов. По его словам, эти средства будут взносом американской стороны в Инвестиционный фонд восстановления.