Достигнут прогресс: министр финансов ответил, возможно ли на этой неделе заключить соглашение о недрах

Украина и США работают вместе, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшее время. Украинские чиновники встретились с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы обсудить соглашение и вопрос о замороженных российских активах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Между сторонами еще есть ряд проблем, которые следует решить перед подписанием соглашения о недрах.

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Украина и США делают новые шаги для подписания соглашения о ресурсах

Президент США Дональд Трамп готов подписать соглашение в ближайшее время. Но министр финансов Украины Сергей Марченко говорит, что на этой неделе договоренности точно не будут приняты. Хотя он вместе высокопоставленными чиновниками, среди которых премьер-министр Денис Шмыгаль, находятся в Вашингтоне на весенних встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка. Там украинский премьер обсудил с Бессентом важные политические моменты будущего соглашения, которое должно быть заключено согласно украинскому законодательству.

Сергей Марченко рассказал, что спешить с подписанием соглашения не стоит, ведь еще есть вопросы, которые стороны обсуждают, однако подробностей не назвал.

Был прогресс, и сейчас наши команды очень тесно сотрудничают. Мы работаем как можно быстрее, чтобы подписать соглашение,

– отметил министр финансов.

К слову, на прошлой неделе Украина и Соединенные Штаты сделали важный шаг к заключению соглашения – подписали меморандум. Это позволило расширить экономическое сотрудничество, включая доступ США к украинским минеральным ресурсам.

Также между государствами продолжаются дискуссии по вопросу о замороженных российских активах, которые, по мнению украинской стороны, должны пойти на возмещение убытков и потерь в войне.

Напомним, Дональд Трамп хочет получить привилегированный доступ к природным ресурсам и полезным ископаемым Украины как возврат долга за военную помощь, которую предоставляла бывшая администрация президента Байдена. Если это соглашение не будет достигнуто, Вашингтон угрожает выйти из мирных переговоров и прекратить попытки заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.