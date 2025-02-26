Украина и США выработали окончательный вариант соглашения об экономическом сотрудничестве

Украина и США достигли финального согласования соглашения об экономическом сотрудничестве. Оно фактически открывает новые возможности для двустороннего сотрудничества и предусматривает ряд других условий.

Что предусматривает окончательное соглашение между Украиной и США

Во время интенсивных переговоров между правительствами США и Украины в течение двух недель было фактически согласован окончательный вариант соглашения об экономическом сотрудничестве, передает 24 Канал со ссылкой на слова Дениса Шмыгаля в телемарафоне.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины На сегодня это соглашение называется "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие – это будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Где и Украина, и США на равных будут управлять фондом и наполнять его.

Как сообщил Шмыгаль, соглашение содержит несколько важных положений, среди которых особое внимание уделено гарантиям безопасности, без которых подписание соглашения невозможно. В частности, пункт 10 соглашения подтверждает этот аспект, подчеркивая укрепление экономически-безопасной целостности Украины.

Гарантии безопасности в соглашении фактически отражают план победы президента Украины Владимира Зеленского.