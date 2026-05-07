Поможет укрепить энергосистему: Украина запускает масштабный проект с Финляндией
- Украина и Финляндия подписали соглашение для усиления распределенной генерации, включающее поставку оборудования для газопоршневых установок с участием "Укрнафта" и финской компании Wärtsilä.
- Украина уже привлекла кредит ЕБРР на 80 миллионов евро для первого этапа проекта, а для следующих этапов планируется привлечение средств Финско-украинского инвестиционного фонда.
Украина работает над укреплением энергетической безопасности в регионах и обеспечением стабильной работы критической инфраструктуры. В этом ей должно помочь сотрудничество с Финляндией.
Какое соглашение заключили Украина и Финляндия?
Страны подписали соглашение для усиления распределенной генерации. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Договоренностей достигли во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
По словам Шмыгаля, соглашение предусматривает поставку комплектного оборудования для газопоршневых установок. Участие в нем принимают украинская "Укрнафта" и финская компания Wärtsilä.
Договоренности позволят Украине поэтапно развернуть газопоршневую распределенную генерацию.
В рамках первого этапа этого большого энергопроекта Украина уже привлекла кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 80 миллионов евро.
Было подписано кредитное соглашение, подтверждена государственная гарантия, а сейчас продолжаются закупки по процедурам банка.
Для следующих этапов Киев хочет привлечь средства Финско-украинского инвестиционного фонда (Finnish-Ukrainian Investment Facility, FUIF), чтобы сделать программу еще более масштабной. В частности, планирует установить газопоршневые электростанции на базе оборудования Wärtsilä.
Все соответствующие проекты направлены на оперативное усиление энергетической безопасности регионов, балансировки объединенной энергосистемы Украины и обеспечения критической инфраструктуры. Спасибо Финляндии за высокий уровень поддержки!
– подчеркнул Шмыгаль.
Обратите внимание! Газопоршневая распределенная генерация – это сеть небольших электростанций, которые производят электроэнергию с помощью газовых двигателей. Их устанавливают ближе к городам, предприятий или критической инфраструктуры. Главное преимущество такой системы заключается в устойчивости к атакам и авариям. Если одна установка выйдет из строя, другие продолжают работать, а это поможет избегать масштабных отключений света.
Как Украина готовится к отопительному сезону?
Развитие распределенной генерации является одним из приоритетных направлений подготовки Украины к следующему отопительному сезону. Это предусматривает План энергетической устойчивости областей, утвержденный правительством.
У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме,
– заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Основные пункты плана устойчивости, кроме распределенной генерации электроэнергии, также включают:
- защиту объектов критической инфраструктуры;
- альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;
- развитие распределенной тепловой генерации и тому подобное.
Денис Шмыгаль добавил, что на втором этапе подготовки к зиме Украина также должна сосредоточится на защите подстанций, которые Россия методично выбивает, и накоплении резервов оборудования и энергоресурсов.
Кроме того, важное значение имеет обеспечение автономности общин, в чем должно помочь, в частности, и распределенная генерация.
Создаем систему "энергетических сот", чтобы каждая община и регион имели возможность быть энергетически независимыми,
– отметил министр энергетики.
Важно! Эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев считает, что распределенная генерация является одним из ответов Украины на регулярные атаки врага на крупные электростанции. В комментарии 24 Канала он рассказал, что строительство когенерационных установок небольшой мощности на природном газе, которые одновременно производят тепло и электроэнергию, – это один из действенных способов защититься от энергетического террора России.
Как государство поддерживает распределенную генерацию?
Правительство Украины запустило новый механизм поддержки для крупного и среднего бизнеса, который планирует инвестировать в распределенную генерацию электроэнергии. Об этом ранее сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Программа предусматривает финансирование проектов, связанных с развитием децентрализованной энергетики. В частности, бизнес сможет получить средства на установку газотурбинных и газопоршневых установок, когенерационных систем, а также объектов возобновляемой энергетики.
Кроме этого, поддержка распространяется на системы накопления энергии, локальные энергосети и автономные решения, которые помогают предприятиям уменьшить зависимость от централизованного электроснабжения.
Объем доступного финансирования составляет от 1 до 25 миллионов евро. Для бизнеса в прифронтовых регионах условия адаптировали отдельно – там можно привлечь кредитование от 500 тысяч евро. Максимальный срок финансирования достигает пяти лет.