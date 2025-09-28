Сотрудничество между Москвой и Пекином: является ли настоящим соглашение по "Силе Сибири-2"
- Нет подтверждения от Китая относительно официального подписания соглашения о "Силе Сибири-2", что ставит под сомнение серьезность договоренностей.
- Основной преградой является непонятность финансирования проекта и разногласия по цене на газ между Россией и Китаем.
Сейчас известно достаточно мало информации о ситуации со строительством "Силы Сибири-2". В частности есть только заявление главы "Газпрома" о заключении меморандума между государствами.
Является ли соглашение между Китаем и Россией действующим?
Однако сообщение о “Силы Сибири-2” на сайте Китайской национальной нефтегазовой нет, рассказал для 24 Канала Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович.
Ницович объяснил, что если бы документ был действительно серьезного уровня, то Пекин бы официально о нем сообщил бы. А меморандум в частности не является юридически обязывающим документом, поэтому пока не понятно, что имеется в виду под словами "обязательства".
То есть договариваться, работать дальше и т.д. – в таких формулировках это не совсем те обязательства, например объемы поставок, цена поставок или срок реализации самого проекта и условий финансирования,
– сказал эксперт.
Заметьте! Роман Ницович добавил: пока важнейших вещей так и не озвучили. А если бы они были, то, возможно, хотя бы часть из них была сказана.
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отметил, что повторяется история с подписанием "Силы Сибири-1. Тогда соглашение не подписывалось годами. Более того, немало факторов свидетельствуют о том, что строительство может остаться только на бумаге.
"Сила Сибири-2" имеет принципиальное отличие от "Сила Сибири-1", поскольку маршрут должен связать трубопроводом те месторождения в арктической зоне России полуострова Ямал, из которых газ шел в Европу,
– рассказал Гончар.
Согласно его словам, зато газ, который поставляется с "Силы Сибири-1", поступает из восточных месторождений. Для России принципиально соединить месторождения, которые работали на Европу, с азиатским рынком.
Важно! Не следует забывать и о вопросе денег. Строительство такого маршрута будет иметь совсем другие расстояния и инвестиции (речь идет о цифре в более чем 20 миллиардов долларов). Но средств по состоянию на сегодня у "Газпрома" нет.
Итак, чего хотят стороны? Роман Ницович сказал, что Китай хочет зафиксировать цену на уровне внутрироссийской стоимости, которая составляет примерно 120-130 долларов за 1 000 кубометров газа. Но Россия хочет зафиксировать цену на основе условий, что действующие "Силы Сибири-1" – которая вдвое дороже предложения Пекина.
Также пока не понятно и не озвучено, как будут финансировать проект.
Если выбрать тот маршрут, который обсуждается через Монголию, то в нем есть российская часть, монгольская часть и китайская часть. И вот вопрос: кто и на каких условиях будет финансировать строительство? – задал вопрос Ницович.
В частности пока сложно верить в то, что проект может быть запущен до 2030 года. Однако Китай и Россия должны были "хотя бы что-то подписать", чтобы показать свое экономическое сближение.
Обратите внимание! Потеря Россией европейского рынка не сможет компенсировать деньги: Кремль потерял более 100 миллиардов кубометров в год, а проект "Сила Сибири-2" рассчитан лишь на 50 миллиардов кубометров.
Чем ситуация угрожает Трампу?
Президент США Дональд Трамп пытается изолировать Россию и закрепить энергетическое превосходство Вашингтона. Однако Китай мешает подобным планам. Об этом пишет Reuters.
Таким образом укрепляются российско-китайских отношения. Об этом активно говорят аналитики.
Однако в то же время Пекин не намерен поддаваться давлению со стороны Соединенных Штатов.
Что Путин говорил о соглашении?
Российский лидер Владимир Путин считает проект взаимовыгодным. Таким образом Россия стремится заменить Пекином европейский рынок.
Также Россия планирует добычу природного газа на новом проекте "Сахалин-3" в Тихом океане в 2028 году. Целью в частности является поставка газа в Китай.