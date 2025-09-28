Чи є угода між Китаєм та Росією чинною?

Однак повідомлення про “Сили Сибіру-2” на сайті Китайської національної нафтогазової немає, розказав для 24 Каналу Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович.

Ніцович пояснив, що якби документ був дійсно серйозного рівня, то Пекін би офіційно про нього повідомив. А меморандум зокрема не є юридично зобов'язуючим документом, тому наразі не зрозуміло, що мається на увазі під словами "зобов'язання".

Тобто домовлятися, працювати далі тощо – в таких формулюваннях це не зовсім ті зобов'язання, як-от обсяги поставок, ціна поставок чи термін реалізації самого проєкту й умов фінансування,

– сказав експерт.

Зауважте! Роман Ніцович додав: наразі найважливіших речей так і не озвучили. А якби вони були, то, можливо, хоча б частина з них була сказана.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар зазначив, що повторюється історія щодо підписання "Сили Сибіру-1. Тоді угода не підписувалася роками. Ба більше, чимало чинників свідчать про те, що будівництво може залишитися лише на папері.

Сила Сибіру-2" має принципову відмінність від "Сила Сибіру-1", оскільки маршрут повинен зв'язати трубопроводом ті родовища в арктичній зоні Росії півострова Ямал, з яких газ йшов у Європу,

– розповів Гончар.

Згідно з його слів, натомість газ, який постачається з "Сили Сибіру-1", надходить зі східних родовищ. Для Росії є принциповим сполучити родовища, які працювали на Європу, з азійським ринком.

Важливо! Не слід забувати й про питання грошей. Будівництво такого маршруту матиме зовсім інші відстані та інвестиції (йдеться про цифру у понад 20 мільярдів доларів). Але коштів станом на сьогодні у "Газпрому" немає.

Отже, чого хочуть сторони? Роман Ніцович сказав, що Китай хоче зафіксувати ціну на рівні внутрішньоросійської вартості, яка становить приблизно 120-130 доларів за 1 000 кубометрів газу. Але Росія хоче зафіксувати ціну на основі умов, що чинні "Сили Сибіру-1" – яка вдвічі дорожча від пропозиції Пекіну.

Також доки не зрозуміло та не озвучено, як фінансуватимуть проєкт.

Якщо обрати той маршрут, який обговорюється через Монголію, то у ньому є російська частина, монгольська частина та китайська частина. І от питання: хто і на яких умовах буде фінансувати будівництво? – поставив питання Ніцович.

Зокрема наразі складно вірити в те, що проєкт може бути запущений до 2030 року. Однак Китай та Росія мали "хоча б щось підписати", аби показати своє економічне зближення.

Зверніть увагу! Втрата Росією європейського ринку не зможе компенсувати гроші: Кремль втратив понад 100 мільярдів кубометрів на рік, а проєкт "Сила Сибіру-2" розрахований лише на 50 мільярдів кубометрів.

Чим ситуація загрожує Трампу?

Президента США Дональд Трамп намагається ізолювати Росію та закріпити енергетичну перевагу Вашингтона. Однак Китай заважає подібним планам. Про це пише Reuters.

Таким чином зміцнюються російсько-китайських відносини. Про це активно говорять аналітики.

Однак водночас Пекін не має наміру піддаватися тиску з боку Сполучених Штатів.

Що Путін казав про угоду?