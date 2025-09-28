Является ли соглашение между Китаем и Россией действующим?

Однако сообщение о “Силы Сибири-2” на сайте Китайской национальной нефтегазовой нет, рассказал для 24 Канала Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович.

Ницович объяснил, что если бы документ был действительно серьезного уровня, то Пекин бы официально о нем сообщил бы. А меморандум в частности не является юридически обязывающим документом, поэтому пока не понятно, что имеется в виду под словами "обязательства".

То есть договариваться, работать дальше и т.д. – в таких формулировках это не совсем те обязательства, например объемы поставок, цена поставок или срок реализации самого проекта и условий финансирования,

– сказал эксперт.

Заметьте! Роман Ницович добавил: пока важнейших вещей так и не озвучили. А если бы они были, то, возможно, хотя бы часть из них была сказана.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отметил, что повторяется история с подписанием "Силы Сибири-1. Тогда соглашение не подписывалось годами. Более того, немало факторов свидетельствуют о том, что строительство может остаться только на бумаге.

"Сила Сибири-2" имеет принципиальное отличие от "Сила Сибири-1", поскольку маршрут должен связать трубопроводом те месторождения в арктической зоне России полуострова Ямал, из которых газ шел в Европу,

– рассказал Гончар.

Согласно его словам, зато газ, который поставляется с "Силы Сибири-1", поступает из восточных месторождений. Для России принципиально соединить месторождения, которые работали на Европу, с азиатским рынком.

Важно! Не следует забывать и о вопросе денег. Строительство такого маршрута будет иметь совсем другие расстояния и инвестиции (речь идет о цифре в более чем 20 миллиардов долларов). Но средств по состоянию на сегодня у "Газпрома" нет.

Итак, чего хотят стороны? Роман Ницович сказал, что Китай хочет зафиксировать цену на уровне внутрироссийской стоимости, которая составляет примерно 120-130 долларов за 1 000 кубометров газа. Но Россия хочет зафиксировать цену на основе условий, что действующие "Силы Сибири-1" – которая вдвое дороже предложения Пекина.

Также пока не понятно и не озвучено, как будут финансировать проект.

Если выбрать тот маршрут, который обсуждается через Монголию, то в нем есть российская часть, монгольская часть и китайская часть. И вот вопрос: кто и на каких условиях будет финансировать строительство? – задал вопрос Ницович.

В частности пока сложно верить в то, что проект может быть запущен до 2030 года. Однако Китай и Россия должны были "хотя бы что-то подписать", чтобы показать свое экономическое сближение.

Обратите внимание! Потеря Россией европейского рынка не сможет компенсировать деньги: Кремль потерял более 100 миллиардов кубометров в год, а проект "Сила Сибири-2" рассчитан лишь на 50 миллиардов кубометров.

Чем ситуация угрожает Трампу?

Президент США Дональд Трамп пытается изолировать Россию и закрепить энергетическое превосходство Вашингтона. Однако Китай мешает подобным планам. Об этом пишет Reuters.

Таким образом укрепляются российско-китайских отношения. Об этом активно говорят аналитики.

Однако в то же время Пекин не намерен поддаваться давлению со стороны Соединенных Штатов.

Что Путин говорил о соглашении?